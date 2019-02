Karl Towns en protocolo de conmoción cerebral después de accidente

MINNESOTA.- El dominicano Karl-Anthony Towns, estrella de los Minnesota Timberwolves, se encuentra en el protocolo de conmoción cerebral de la NBA luego de un accidente automovilístico, lo que provocó que se perdiera el partido entre su equipo y los Knicks de New York, el primer un juego en el que no acciona desde su llegada a la NBA.

El All-Star tuvo un accidente automovilístico el jueves en su camino al aeropuerto para tomar el vuelo de su equipo a Nueva York para enfrentar a los Knicks el viernes por la noche.

Fue autorizado a volar y más tarde llegó a Nueva York, donde, tras un nuevo examen, fue colocado en el protocolo de conmoción cerebral y descartado del juego.

Towns había iniciado los 303 juegos desde que fue seleccionado con la primera selección en el draft de 2015, la racha más larga para comenzar una carrera desde 1970-71.

No estaba claro de inmediato dónde ocurrió el accidente. La policía de Minneapolis dijo que no manejaron ningún incidente relacionado con Towns y que el entrenador Ryan Saunders no tenía otros detalles antes del juego.

Towns está promediando 23.1 puntos y 12.0 rebotes por juego para los Timberwolves esta temporada e hizo su segunda aparición en el Juego de Estrellas en el juego del fin de semana pasado en Charlotte.

of-am