Juramentan directiva Sociedad Dominicana de Medios Digitales

SANTO DOMINGO . – La comunicadora Amelia Reyes fue juramentada como presidenta de la Sociedad Dominicana de Medios Digitales (SODOMEDI).

Junto a ella tomaron posesión los miembros de la directiva de esta entidad Rita Pérez, vicepresidenta; Héctor Méndez, secretario general; Simeón Alcántara, director de Organización; Cynthia Martínez, directora de Finanzas; Viryi Baldera directora de Relaciones Públicas; Omar Rivera, director de Asuntos Internacionales; Fahd Jacobo, director de Capacitación; Madeline Peña, directora de Recreación y Cultura; Juan Miguel Fox, director de Asistencia Social y Mario Lara, vocal.

También quedaron establecidas las comisiones de Ética (integrada por Joaquín Hiraldo, Mirola Matos y Wal Polanco) y Revisora (por Sugey Reyes, Julissa Morel y Robinson Castro).

ENUMERA PLANES

Durante la ceremonia de juramentación, realizada en la la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña, agradeció la confianza depositada en su liderazgo y prometió una gestión enfocada en la institucionalidad, formación continua y proyección nacional e internacional de SODOMEDI.

«Asumo con humildad y regocijo la presidencia de esta importantísima Sociedad Dominicana de Medios Digitales. Lo hago con la firme convicción de que juntos podemos transformar el panorama de la comunicación digital en nuestro país y más allá», expresó.

Añadió que entre los planes del nuevo consejo directivo figuran organizar el Primer Congreso de Ética y Comunicación Digital y la Primera Cumbre de Comunicación Digital y Tecnologías Avanzadas de la República Dominicana, impulsar la creación de una Ley de Medios de Comunicación Digital de la República Dominicana y crear una academia virtual para formar a futuros líderes en esta rama.