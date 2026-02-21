Juegos Santo Domingo 2026 capacita técnicos de taekwondo

El taller fue organizado por el Departamento de Gerencia Deportiva, dirigido por Bernardo Mesa, como parte del programa de formación del personal que desempeñará funciones durante el evento regional.

SANTO DOMINGO.- Con el objetivo de fortalecer la formación continua en las diferentes disciplinas deportivas, el Comité Organizador de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 culminó con éxito el primer módulo de capacitación para Técnicos Oficiales Nacionales (NTO´s, por sus siglas en inglés) de taekwondo.

La capacitación se desarrolló en el segundo nivel del Museo del Deporte Dominicano, desde el viernes 13 hasta el domingo 15. Fue impartida por la técnica dominicana Claudia Pérez, quien posee licencia internacional.

Pérez explicó que el objetivo principal del curso es desarrollar al personal que trabajará en el área técnica del taekwondo durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

“Los NTO ´s colaborarán en el nivel técnico en las diferentes áreas operativas del taekwondo durante el desarrollo de los Juegos”, expresó Pérez, al detallar la importancia de contar con personal especializado para garantizar el correcto desenvolvimiento de la competencia.

En la clausura también participó Nelson Ramírez, director de Formación Deportiva de los Juegos, quien tuvo a su cargo la entrega de certificados a los participantes.

Ramírez aprovechó la ocasión para motivar a los técnicos de la disciplina a continuar preparándose, a fin de que puedan formar parte de Santo Domingo 2026 y de otros eventos internacionales.

“Ustedes son el presente y el futuro de esta disciplina. Me llena de orgullo ver tantas caras que servirán de apoyo en los próximos torneos. Demostraron un gran deseo de aprender”, expresó el profesor Ramírez al término de la jornada.

Durante los tres días de formación participaron alrededor de 30 técnicos provenientes de distintas provincias del país, quienes recibieron capacitación sobre las funciones técnicas que deberán desempeñar dentro del evento multideportivo.

El programa incluyó una preparación especializada sobre el trabajo técnico en las diferentes áreas del taekwondo durante la celebración del evento, mediante un proceso de capacitación profundo y abarcador.

Asimismo, se informó que los técnicos participantes podrán optar por una licencia internacional avalada por Centro Caribe Sports, lo que les permitirá integrarse a labores técnicas en otros eventos multideportivos de la región.

of-am