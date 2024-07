Juegos Olímpicos París 2024 con mejores atletas en 40 disciplinas

PARIS.- Las puertas de los Juegos Olímpicos Paris 2024 se abrirán este viernes y a través de su umbral desfilarán los mejores atletas a nivel global para competir hasta el 11 de agosto en más de 40 disciplinas.

El mayor evento deportivo del mundo data de la antigua Grecia (alrededor del siglo VIII a. C.), cuando se llevaban a cabo como ofrenda a los dioses del panteón olímpico, al que los griegos rendían culto, de ahí el nombre del certamen.

Aquellas fiestas se efectuaron hasta el 393 d. C., prácticamente 1200 años antes de ser retomadas en un escenario contemporáneo por el francés barón Pierre de Coubertin, quien decidió crear un comité que coordinara torneos con el propósito de rendir tributo a los antiguos.

Con el tiempo, la inauguración de la magna fiesta del deporte llegó acompañada por deslumbrantes espectáculos artísticos, la participación de estrellas de la música, bellas coreografías, impresionantes juegos pirotécnicos y gran derroche de adelantos tecnológicos. Prensa Latina aprovecha la ocasión para recordar algunas de las más llamativas aperturas de las Olimpiadas en las últimas décadas.

BARCELONA 1992, UN FLECHAZO PARA LA HISTORIA

Esa velada, histórica por varios motivos, tuvo lugar en el Estadio Olímpico de Montjuic, y flechó corazones y pebetero a la vez el 25 de julio de 1992.

Trascendental fue el encendido del pebetero ※considerado el más innovador hasta ese momento※ cuando el arquero Antonio Rebollo lanzó la llama desde el campo del estadio para dar por inaugurados los juegos de verano.

Sin embargo, hasta el día de hoy lo que más se recuerda es el dúo conformado por la soprano barcelonesa Monserrat Caballé y el líder de la banda Queen, el británico Freddy Mercury, quienes grabaron el tema Barcelona en 1987 ante la insistencia de Mercury de cantar con Caballé.

Caballÿ y Mercury no pudieron estar juntos en la gala porque la estrella del rock falleció ocho meses antes, y la apertura corriò a cargo de Caballé junto a otros grandes del canto lírico: José Carreras, Plácido Domingo, Jaume Aragall, Teresa Berganza y Joan Pons.

UNA COLORIDA ATLANTA

Del 19 de julio al 5 de agosto 1996 se efectuaron las Olimpiadas en Atlanta, Estados Unidos, con una ceremonia muy colorida y llena de toques regionales.

Una gran masa humana configuró los aros azul (Oceanía), negro (África), rojo (América), amarillo (Asia) y verde (Europa), mientras niños vestidos de blanco se alinearon para crear con sus cuerpos el número 100 en honor a la primera centuria de las justas y seguidamente moldearon la figura de la paloma de la paz.

La actuación de una orquesta dirigida por John Williams, autor de múltiples bandas sonoras para películas, vistió de lujo la lid con el tema Summon the Heroes, además de la presentación de la canadiense Céline Dion con la canción The Power of the Dream, considerada uno de los mejores himnos olímpicos de siempre.

HONOR A LA GRAN BARRERA DE CORAL

La inauguración de Sídney 2000 se desarrollò el 15 de septiembre en el Stadium Australia, recinto donde se homenajearon las diferentes tribus y cultura del país.

Uno de los instantes de mayor elegancia fue el espectáculo protagonizado por 120 jinetes, quienes con sus maniobras configuraron los cinco anillos de los Juegos.

En honor a la Gran Barrera Coralina, símbolo de la nación-continente, bailarines disfrazados de criaturas marinas, y acompañados de la flora y la fauna locales, danzaron al compás de la música.

MARAVILLAS EN EL NIDO DE PÁRAJO

El Estadio Nacional de Beijing, conocido como Nido de Pájaros, abrió sus puertas en agosto de 2008 para recibir a los primeros Juegos Olímpicos en la historia de China.

La majestuosa estructura fue ideada por arquitectos suizos y gran parte de la organización artística contó con la asesoría del Rey Midas del cine, Steven Spielberg. Impresionante resultó la exhibición de luces.

Un total de 14 mil artistas chinos adornados con poco màs de 15 mil tipos diferentes de trajes actuaron durante la ceremonia. Otro detalle impresionante fue la pirotecnia que, a modo de huellas digitales, volò a lo largo del eje central de la ciudad hasta el estadio.

Con esa acciòn se celebró el descubrimiento de la pólvora. No faltaron las escenificaciones con alegorías al papel (otro gran invento de la nación), a la caligrafía china, a la ópera de Pekín, además de un mapa gigante de la Ruta de la Seda.

LONDRES 2012, LUJO DE PRINCIPIO A FIN

Esa edición, inaugurada en el Estadio Olímpico de Londres el 27 de julio por la reina Isabel II, junto a Danny Boyle, ganador de un ûscar, ofreciò el espectáculo Isles of Wonder con escenas de obras de William Shakespeare, icono de la literatura universal.

Como una joya exclusiva quedó el tributo a Freddy Mercury para recordar al ídolo del rock; de igual forma, resultó especial la actuación del actor Rowan Atkinson (Mr. Bean), junto a la Orquesta Sinfónica de Londres, quien disfrazó de humor las Carrozas de fuego, de Vangelis, del filme homónimo.

Inolvidable el despliegue de la campana más grande de Europa, dotada de 27 toneladas de peso, así como presenciar a Daniel Craig (James Bond o el Agente 007) y la reina Isabel II simulando el salto desde un helicóptero.

LLEGû LA SAMBA

Pese a que los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 carecieron de un presupuesto similar al de Londres 2012, el mítico Maracaná fue ejemplo de creatividad y ritmo.

Brasil recurrió a su cultura indígena, ala samba y al bossa nova, resaltando el tema musical La chica de Ipanema.

Los problemas del calentamiento global o la crisis de los refugiados salieron a relucir, lo cual dio un tono reflexivo a la ocasión y un margen de toma de conciencia.

Una celebración diferente a las demás que pasó a la historia con momentos inolvidables como el homenaje al Carnaval de Río y la presencia de sus famosas escuelas de samba, que pusieron a bailar al público presente.

LO QUE NO PUDO OPACAR LA PANDEMIA

La Olimpiada de Tokio 2020 ※celebrada en 2021, a causa de la pandemia de la Covid-19※ no le dio espacio a la desesperanza y tampoco decepcionó; se puso a la par de sus antecesores brindando un espectáculo que conmovió hasta las lágrimas.

Los japoneses rindieron honores al esfuerzo de los deportistas, quienes ante la posibilidad de contraer el coronavirus no podían entrenar dentro de recinto alguno.

Sin embargo, su pasión por las tecnologías y un avalado conocimiento de estas fueron aprovechados para deleitar al mundo con una exhibición de drones surcando el cielo de la capital niponamientras se escuchaban los acordes de Imagine, del legendario John Lennon, otro himno de paz, amor e igualdad.

