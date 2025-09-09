Judocas obtienen oro, plata y par de bronce en El Salvador

SANTO DOMINGO. Oscar Santana se hizo del oro y Manuel Simó de la medalla de plata en la Copa Panamericana Junior de San Salvador, y en el Open Panamericano Senior de judo que concluyó el domingo en San Salvador.

Además de las preseas de oro y plata, los atletas judocas Creymarlin Valdez y Antony Matos se alzaron con sendas preseas de bronce en sus respectivas categorías.

La Copa Panamericana Junior de San Salvador, y el Open Panamericano de Judo entregó puntos para la clasificación a los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

La participación de los judocas en el certamen internacional fue posible gracias a los recursos destinados por el Ministerio de Deportes para la preparación de los atletas hacia la cita regional del 2026.

Oscar Santana conquistó el oro al superar en la final del Open Panamericano Senior a Samuel Corzo, de Venezuela, en la final de la categoría -100 kilos. En la semifinal, Santana superó a Alexis Esquivel, de México, quien se quedó con el bronce, junto a su compatriota Jeremy Olivares.

En -70 kilos, Esmeralda Damiano se quedó con la plata al caer ante Diana Brenes, de Costa Rica. La quisqueyana superó en los cuartos de final a Fiorella Montero, de Costa Rica, y en la semifinal venció a Eliana Aguilar, de Venezuela.

Creymarlin Valdez, en -63 kilos, ganó el bronce al derrotar en el combate de repechaje a Keyla Navas, de Guatemala. En los cuartos de final, Valdez doblegó a Noilyn Aguilar Bravo, de Costa Rica, y cayó en la final ante Anriquelis Barrios, de Venezuela.

Antony Santos, en -73 kilos, obtuvo el bronce al vencer a Alejandro Mora, de Costa Rica. En los cuartos de final, Santos se impuso ante Andrés Pariche, de Venezuela, y en la semifinal fue superado por Ronal González, de Panamá.

Manuel Simó, en -60 kilos; Elmert Ramírez, en -66 kilogramos, y Kendry Abad Mateo ocuparon el séptimo peldaño en sus respectivas categorías.

Los atletas estuvieron acompañados por los entrenadores Wander Mateo, Esteban Méndez Lazo y Rolando Robles Gonzalo.

En la Copa Panamericana Junior de San Salvador, y en el Open Panamericano Senior de judo participaron un total de 120 atletas, incluidos 66 en la rama masculina y 54 en femenino.

of-am