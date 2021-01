Juan Soto y Vladi Guerrero Jr. ganarían premios Jugador Más Valioso en GL

Juan Soto y Vladimir Guerrero Jr.

NUEVA YORK.- Feliz 2021 para todos. Un nuevo año nos obliga a publicar una nueva serie de divertidas (esperamos) y arriesgadas predicciones para la venidera temporada de béisbol.

Normalmente, la dificultad de este tipo de predicciones se reduce a los resultados. Pero en estas inusuales circunstancias en las que nos encontramos, probablemente sea igual de difícil predecir si habrá fanáticos en las tribunas, cuáles serán las reglas, el tamaño de los rosters, el formato de la postemporada y el hasta el mismísimo calendario.

Vaya. No voy ni a intentar ocuparme de eso. Con tanta incertidumbre en este mundo nuestro, vamos mejor a quedarnos en lo estrictamente deportivo con estas nueve arriesgadas predicciones para la temporada 2021.

1. Sólo dos de los campeones divisionales del 2020 repetirán

Pero ya ustedes sabían esto, porque leyeron nuestras extremadamente apresuradas predicciones sobre los campeones de cada división, ¿verdad?

Sin embargo, en caso de que por alguna razón no se acuerden, serán los Azulejos, Medias Blancas y Marineros los que ganarán sus respectivas llaves en la L.A., y los Bravos, Cardenales y Dodgers en la L.N. Eso sólo dejaría a Dodgers y Bravos defendiendo sus coronas, y significaría un monumental ascenso para Azulejos y Marineros.

En caso de que se lo estén preguntando, yo realmente no me siento cómodo con nada de esto. Escoger a los Azulejos es arriesgado, y elegir a los Marineros es MUY arriesgado, y los Padres han mejorado significativamente su rotación – convirtiéndose en una amenaza todavía más grande para los Dodgers – desde que escribí la pieza vinculada en el párrafo anterior. Pero así suelo pensar yo, y además ya le puse mi nombre a esa nota. Una vez que algo sube a Internet, se queda ahí para siempre.

2. Los ganadores de los Comodines serán…

Los Yankees y los Mellizos en la L.A., y los Padres y los Mets en la L.N.

Salvo que sean 12 clasificados a la postemporada, en cuyo caso vamos a sumar a los Rays en el Joven Circuito y a los Cerveceros en el Viejo Circuito.

Salvo que sean 14 clasificados a la postemporada, en cuyo caso vamos a sumar a los Atléticos en la L.A. y a los Nacionales en la L.N.

Salvo que sean 16 los clasificados a la postemporada, en cuyo caso vamos a sumar a los Astros en la L.A. y a los Marlins en la L.N.

Salvo que sean 30 los clasificados a la postemporada, en cuyo caso vamos a sumar a Medias Rojas, Indios, Angelinos, Reales, Tigres Rangers y Orioles en la L.A. y a Gigantes, Filis, Rojos, Cachorros, D-backs, Piratas y Rockies en la L.N. ¡Así que Mike Trout va a los playoffs!

3. Los JMV serán Vladimir Guerrero Jr. y Juan José Soto

El dominicano Vladimir Gurrero Jr. vio finalmente la luz al final del túnel. Está más delgado y más decidido y listo para reclamar el foco de atención con el que llegó a las Grandes Ligas. Hará entonces lo mismo que su papá con los Angelinos en el 2004, llevando a un equipo de forma inesperada a la postemporada con una monstruosa campaña al bate. Y sí, esto significa apostar en contra de Trout, lo que quizás no sean tan atrevido luego de que no terminara entre los finalistas para el JMV en el 2020, pero igual se siente raro uno.

En cuanto a la L.N., voy a seguir prediciendo que Soto o el venezolano Ronald Acuña Jr. ganarán el JMV hasta que uno de los dos se lo lleve. Es la estrategia más segura. Pero considerando la histórica comparación entre Soto y Ted Williams, me quedó con el dominicano.

4. Gerrit Cole ganará su CY Young

La verdad es que probablemente lo hubiese ganado en el 2020 si hubiese sido una temporada completa. Aunque Shane Bieber tenía prácticamente el premio asegurado en ese momento, Cole apenas estaba empezando a prender los motores en septiembre, mes en el que dejó 1.00 de EFE, y había entrado en gran ritmo de trabajo con el receptor Kyle Higashioka. Aclimatado ya a su nuevo equipo y con la misma velocidad, talento para hacer rotar su recta, y tasa de ponches y boletos, Cole ganará el premio que hasta ahora lo ha eludido.

(No todas las predicciones tienen que ser arriesgadas)

La sorpresa mayor se producirá en la L.N.: el derecho de los Cerveceros, Brandon Woodruff se llevará el Cy Young. Durante las últimas dos temporadas, ha lanzado 195.1 innings con una FIP de 3.08. Los únicos lanzadores en ese lapso con tantos innings lanzador y un mejor FIP son Bieber, Cole, Charlie Morton, Jacob deGrom y Max Scherzer. En el 2020 tuvo problemas la tercera vez que enfrentaba al lineup rival (.897 de OPS), y eso es algo que deberá corregir para que se cumpla esta predicción. Pero con un legítimo arsenal de cinco pitcheos, creo que Woodruff puede hacer ese ajuste y superar a deGrom.

5. Randy Arozarena NO será el Novato del Año de la L.A.

Este es un premio en el que usualmente el consenso público es sorprendido con los resultados de la temporada, y está claro que la opinión pública se inclinará con Arozarena luego de su histórico octubre. Aunque se necesitaron menos días que nunca para perder elegibilidad de novato en el 2020, el cubano sólo disputó 19 juegos con los Cardenales en el 2019 y 23 con los Rays en el 2020. Aún califica.

Lo negativo de su increíble actuación en la postemporada (10 jonrones, tres dobles y un triple) es la expectativa que generará ahora, y probablemente pase por altibajos con los lanzadores buscando explotar sus debilidades.

Así que, aunque Arozarena seguirá siendo un gran jugador en un buen (pero diferente) equipo de los Rays, serán otros novatos los que acaparen la atención. Veo al patrullero Jarred Kelenic viniendo de una sorpresiva corrida con los Marineros (haciendo sentir terrible a los seguidores de los Mets), con una campaña digna del Novato del Año de la L.A. Mientras tanto, Ke’Bryan Hayes continuará lo hecho en septiembre con los Piratas, para llevarse el honor de la Nacional.

6. Charlie Montoyo y Jayce Tingler serán los Managers del Año

Es un proceso fácil. Si eliges a un campeón divisional sorpresa, tienes que seleccionar a su manager para este premio. Aunque los Marineros de Scott Servais fueron elegidos como el campeón divisional sorpresa aquí, fue una predicción bien arriesgada. El puertorriqueño Montoyo y los Azulejos tienen más probabilidades.

En la Liga Nacional, todos los managers de los equipos que elegí para ganar las divisiones – Brian Snitker (Bravos), Mike Shildt (Cardenales) y Dave Roberts (Dodgers) se han llevado el premio en la última década. Así que, como está estipulado en la constitución de Estados Unidos (está en algún lado), ya están descalificados. Entonces, nos vamos con Tingler, con sus Padres repitiendo su camino a la postemporada.

7. Los Azulejos serán los campeones de la Liga Americana

¿Estarán jugando en Toronto? ¡No! Pero sé que sí lo harán en la Serie Mundial.

Bueno, realmente no lo sé. Pero habiendo llegado tan lejos, debo seguir. Viendo al resto de los equipos que avanzaron a la postemporada en el joven circuito en el 2020, los Yankees son muy buenos, pero no invencibles (y predecir que lo ganarán todo es algo que he hecho en el último par de años), las condiciones del calendario favorecieron a los Rays a maximizar el valor de su cuerpo de lanzadores, que no será tan brillante en el 2021 como en el 2020. Los Astros y Atléticos perdieron talento en la agencia libre, mientras que los Mellizos y Medias Blancas aún no han demostrado nada en octubre, mientras que los Indios están en retroceso.

Así que no, no es tan descabellado pensar que un equipo en ascenso conquiste el banderín de la Liga Americana (sólo es un 65% descabellado). E incluso sin nada concreto aún, los Azulejos han sido uno de los equipos más agresivos en búsqueda de talento en este invierno. Imaginen, por ejemplo, si terminan con el puertorriqueño Francisco Lindor en el cuadro, o tal vez con George Springer o Jackie Bradley Jr. en los jardines, o con un lanzador abridor de peso. Combinen todo eso con el núcleo que tienen, y los Azulejos, quienes superarán a los Yankees en la SCLA, están listos para brillar.

8. Los Bravos serán los campeones de la Liga Nacional

Tuvieron a los Dodgers contra las cuerdas en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional en el 2020, pero está vez completarán la tarea… aunque está vez contra los Padres (los Dodgers serán sorprendidos antes).

¿Qué pasa con la producción de carreras de los Bravos si el dominicano Marcell Ozuna sale del equipo o se toma la decisión de que no habrá bateador designado en la Nacional en el 2021? Bueno, mi bola de cristal no lo dice todo, pero todavía pienso que es un destino como cualquier otro para la llegada de Kris Bryant vía cambio, o tal vez sea un agente libre con un extraordinario contacto como Michael Bradley el que llene el vacío.

Con la agresividad que ha demostrado el gerente general de Atlanta, Alex Anthopoulos, llenando los vacíos en la rotación y con Mike Soroka regresando de una lesión en el Aquiles, este debe ser uno de los mejores cuerpos de pitcheo en el juego, con una ofensiva que ya era potente. Así que Atlanta alcanzará la Serie Mundial por primera vez en el siglo.

9. La Serie Mundial tendrá un resultado inusual

La temporada del 2021 nos otorgará una revancha del Clásico de Otoño de 1992, el año en que el conjunto del norte lo ganó todo por primera vez.

Luego de pensarlo bien, he decidido que no sería lo correcto decir cómo termine la Serie Mundial del 2021. Hemos tenido tantas sorpresas malas este año, que no quiero arruinar una buena.

Pero dejémoslo así: Los Yankees de 1939, los Dodgers de 1959 y los Yankees de 1977 son los únicos equipos en la historia en ganar la Serie Mundial en un año en el que también fueron anfitriones del Juego de Estrellas. Creo que tendremos un Juego de Estrellas en el 2021, y pienso que ese grupo recibirá a un nuevo miembro.

of-am