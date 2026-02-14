Juan Soto volverá a defender el jardín izquierdo con los Mets

Juan Soto

NUEVA YORK.- El dominicano Juan Soto jugará en el jardín izquierdo con los Mets esta próxima temporada, informó el martes el presidente de operaciones de béisbol, David Stearns, en la apertura de los campamentos del club.

Soto ha sido principalmente patrullero derecho desde el 2021, aunque tiene experiencia en la otra esquina de los jardines. El cañonero fue titular en 112 juegos en el bosque izquierdo para los Nacionales en el 2018 y 150 en el 2019, año en que Washington ganó la primera Serie Mundial de la franquicia. Para el 2021, hizo la transición a la derecha, iniciando 144 encuentros allí esa campaña.

Desde ese año, Soto ha sido casi exclusivamente guardabosque derecho, salvo por una temporada con los Padres en el 2023, cuando disputó 154 partidos en la pradera izquierda.

Soto registró -12 Outs Por Encima del Promedio (OAA) en el jardín derecho con los Mets la temporada pasada y se ubicó en el percentil 66 en fuerza del brazo. Su mejor campaña defensiva llegó en el 2019, cuando registró +5 OAA como jardinero izquierdo.

Con Soto en el izquierdo, los Mets probablemente utilizarán a Tyrone Taylor o al prospecto Carson Benge en el jardín derecho.

of-am