Juan Soto se tomará su tiempo en la agencia libre, dice Boras

Juan Soto

SAN ANTONIO — Juan Soto se tomará su tiempo para analizar el mercado de agentes libres antes de firmar con un equipo, según su agente Scott Boras.

En una reunión de gerentes generales el miércoles, Boras indicó que Soto desea una investigación «exhaustiva» antes de tomar una decisión.

Juan Soto sopesará cuidadosamente cada ofertas que reciba en agencia libre; podría firmar al menos el segundo contrato más grande en la historia de la MLB, detrás del contrato de 10 años y 700 millones de dólares de Shohei Ohtani con Los Angeles Dodgers. Photo by Elsa/Getty Images

«Debido al volumen de interés y al deseo de Juan de escuchar [a los equipos], no puedo establecer un plazo, pero será un proceso muy minucioso para él», dijo Boras. «Quiere conocer a la gente personalmente. Quiere hablar con ellos. Quiere escuchar de ellos».

Eso incluye a los propietarios, incluso a los New York Yankees, para quienes jugó en 2024 y conectó 41 jonrones con 128 carreras anotadas, líder de la liga. Soto ayudó a New York a aparecer en la Serie Mundial, pero eso no necesariamente les da a los Yankees una ventaja sobre la competencia para ficharlo.

«Quiere propietarios que apoyen que van a ganar anualmente», dijo Boras. «Los dueños quieren reunirse con Juan y sentarse a hablar con él sobre lo que van a ofrecer a su franquicia a corto y largo plazo».

Es probable que el acuerdo general de Soto sea al menos el segundo más grande en la historia de la MLB, detrás del contrato de 10 años y 700 millones de dólares de Shohei Ohtani con Los Angeles Dodgers.

Boras se negó a comparar a los dos jugadores, pero destacó la edad de Soto (26) como un factor distintivo en la búsqueda de su cliente por parte de los equipos. Ohtani tenía 29 años cuando se convirtió en agente libre.

«No creo que Ohtani tenga mucho que ver con Juan Soto en absoluto», dijo Boras. «No es algo que discutamos o consideremos. … Está en una categoría de edad que lo destaca».

Ambos equipos de Nueva York ya han hablado con Boras, aunque hay un puñado de otras franquicias de grandes mercados que podrían estar en juego por sus servicios, incluidos los San Francisco Giants y los Toronto Blue Jays.

Se le preguntó a Boras cómo el impuesto al equilibrio competitivo en las nóminas podría afectar la agencia libre de Soto.

«No creo que las consideraciones impositivas sean el punto central cuando se habla de una oportunidad de negocio en la que se pueden ganar literalmente miles de millones de dólares adquiriendo a alguien como él», dijo Boras.

Boras y Soto están apenas en las primeras etapas de lo que podría ser un proceso prolongado. Una cosa a favor del jugador, en la estimación de Boras, es que Soto es «bastante conocido» considerando que ya ha estado en tres equipos y ha jugado en 43 partidos de playoffs, incluyendo dos en la Serie Mundial.

A los ojos de su agente, todos los equipos ganadores deberían estar interesados.

«Son [ejecutivos de equipo] llamados a ser magos del campeonato», dijo Boras. «Detrás de cada gran mago está el mago Juan».

of-am