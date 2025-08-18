Juan Soto logra record único, primero en la historia de MLB
NUEVA YORK.- La historia está hecha solo para aquellos que están dispuestos a darlo todo y en Major League Baseball eso aplica para aquellos peloteros que en cada temporada, que en cada juego y que en cada turno dan lo mejor de sí.
Juan Soto es uno de ellos y en medio de la campaña MLB 2025, su primera con el uniforme de New York Mets, el jardinero dominicano reescribió la historia de Grandes Ligas, estableciendo un record que no tiene precedentes en los registros de la liga.
Aunque New York Mets no vive un buen momento en esta parte de la temporada, al punto de registrar record de 1-9 en los últimos 10 compromisos, la realidad personal de Soto es un poco diferente. De hecho, en los últimos siete encuentros el zurdo batea para .296/.424/.1165 con ocho hits, cuatro de ellos jonrones y seis carreras remolcadas.
Juan Soto cambió la historia en Las Mayores
New York Mets sucumbió ante Seattle Mariners en medio de la jornada del 15 de agosto, pese a que en ese juego Juan Soto consiguió su cuadrangular número 30 de la temporada, un batazo que viajó a 107.6 MPH, aterrizó a 400 pies y encendiendo a los fanáticos del Citi Field con un Back To Back con el campocorto boricua Francisco Lindor.
La parte interesante de todo esto que Soto alcanzó su cuarta temporada con 30+ jonrones (2019-2023-2024-2025), siendo uno de los 21 peloteros en Grandes Ligas que logra cuatro o más campañas de esas características antes de cumplir los 27 años de edad.
La parte interesante de todo esto es que el jardinero dominicano es el primer jugador en la historia de Major League Baseball que alcanza tal hito con cuatro equipos diferentes, rompiendo así el record que poseía Manny Machado quien logró la hazaña con tres equipos diferentes (Baltimore Orioles, Los Angeles Dodgers y San Diego Padres).
Peloteros con más temporadas de 30+ jonrones antes de los 27 años
|Jugador
|Cantidad
|Desde
|Hasta
|Equipos
|Albert Pujols
|6
|2001
|2006
|STL
|Álex Rodríguez
|6
|1996
|2002
|TEX – SEA
|Frank Robinson
|6
|1956
|1962
|CIN
|Eddie Mathews
|6
|1953
|1958
|MLN
|Jimmie Foxx
|6
|1929
|1934
|PHA
|Manny Machado
|5
|2015
|2019
|SDP – LAD – BAL
|Mike Trout
|5
|2012
|2018
|LAA
|Miguel Cabrera
|5
|2004
|2009
|FLA – DET
|Andruw Jones
|5
|1998
|2003
|ATL
|José Canseco
|5
|1986
|1991
|OAK
|Joe DiMaggio
|5
|1937
|1941
|NYY
|Juan Soto
|4
|2019
|2025
|WSH – SDP – NYY – NYM
|Prince Fielder
|4
|2007
|2010
|MIL
|Vladimir Guerrero
|4
|1998
|2001
|MON
|Mark McGwire
|4
|1987
|1990
|OAK
|Orlando Cepeda
|4
|1961
|1964
|SFG
|Harmon Killebrew
|4
|1959
|1962
|MIN – WSH
|Henry Aaron
|4
|1957
|1960
|MLN
|Mickey Mantle
|4
|1955
|1958
|NYY
|Willie Mays
|4
|1954
|1957
|NYG
|Mel Ott
|4
|1929
|1935
|NYG
of-am