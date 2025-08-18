Juan Soto logra record único, primero en la historia de MLB

Juan Soto

NUEVA YORK.- La historia está hecha solo para aquellos que están dispuestos a darlo todo y en Major League Baseball eso aplica para aquellos peloteros que en cada temporada, que en cada juego y que en cada turno dan lo mejor de sí.

Juan Soto es uno de ellos y en medio de la campaña MLB 2025, su primera con el uniforme de New York Mets, el jardinero dominicano reescribió la historia de Grandes Ligas, estableciendo un record que no tiene precedentes en los registros de la liga.

Aunque New York Mets no vive un buen momento en esta parte de la temporada, al punto de registrar record de 1-9 en los últimos 10 compromisos, la realidad personal de Soto es un poco diferente. De hecho, en los últimos siete encuentros el zurdo batea para .296/.424/.1165 con ocho hits, cuatro de ellos jonrones y seis carreras remolcadas.

Juan Soto cambió la historia en Las Mayores

New York Mets sucumbió ante Seattle Mariners en medio de la jornada del 15 de agosto, pese a que en ese juego Juan Soto consiguió su cuadrangular número 30 de la temporada, un batazo que viajó a 107.6 MPH, aterrizó a 400 pies y encendiendo a los fanáticos del Citi Field con un Back To Back con el campocorto boricua Francisco Lindor.

La parte interesante de todo esto que Soto alcanzó su cuarta temporada con 30+ jonrones (2019-2023-2024-2025), siendo uno de los 21 peloteros en Grandes Ligas que logra cuatro o más campañas de esas características antes de cumplir los 27 años de edad.

La parte interesante de todo esto es que el jardinero dominicano es el primer jugador en la historia de Major League Baseball que alcanza tal hito con cuatro equipos diferentes, rompiendo así el record que poseía Manny Machado quien logró la hazaña con tres equipos diferentes (Baltimore Orioles, Los Angeles Dodgers y San Diego Padres).

Peloteros con más temporadas de 30+ jonrones antes de los 27 años

Jugador Cantidad Desde Hasta Equipos Albert Pujols 6 2001 2006 STL Álex Rodríguez 6 1996 2002 TEX – SEA Frank Robinson 6 1956 1962 CIN Eddie Mathews 6 1953 1958 MLN Jimmie Foxx 6 1929 1934 PHA Manny Machado 5 2015 2019 SDP – LAD – BAL Mike Trout 5 2012 2018 LAA Miguel Cabrera 5 2004 2009 FLA – DET Andruw Jones 5 1998 2003 ATL José Canseco 5 1986 1991 OAK Joe DiMaggio 5 1937 1941 NYY Juan Soto 4 2019 2025 WSH – SDP – NYY – NYM Prince Fielder 4 2007 2010 MIL Vladimir Guerrero 4 1998 2001 MON Mark McGwire 4 1987 1990 OAK Orlando Cepeda 4 1961 1964 SFG Harmon Killebrew 4 1959 1962 MIN – WSH Henry Aaron 4 1957 1960 MLN Mickey Mantle 4 1955 1958 NYY Willie Mays 4 1954 1957 NYG Mel Ott 4 1929 1935 NYG

Información de Stathead.com

of-am