Juan Soto extiende racha y empata marca de Lou Gehrig

Juan Soto

NUEVA YORK.- El grandesligas dominicano Juan Soto ratificó su buen desempeño con New York Mets en la temporada MLB 2025 durante el compromiso que desarrollaron frente a Detroit Tigers por la tarde del miércoles 3 de septiembre, en esa contienda el beisbolista mencionado empató a dos exaltados a Cooperstown.

Los equipos en cuestión se midieron por tercera jornada seguida desde el terreno de juego del Comerica Park. El pelotero dominicano estuvo presente como segundo en el orden ofensivo y defensor de la pradera derecha en la alineación titular del manager venezolano Carlos Mendoza.

En cuatro oportunidades, el zurdo de 26 años de edad visitó el cajón de bateo, ligó imparable, recibió base por bolas, pisó la registradora en una ocasión. De esa forma, dejó su promedio de bateo sobre .259, porcentaje de embasado de .399 y OPS de .920.

Casey Mize se enfrentó al toletero caribeño después de un out en la primera entrada. Con un strike en la cuenta, el patrullero latino sorprendió a la defensiva tras un toque de bola lento por la tercera base que el fildeador tomó pero pudo más la velocidad del corredor para quedar a salvo en la almohadilla.

Seguidamente, Pete Alonso visitó el cajón de bateo pero en medio de su enfrentamiento, el lanzador de los Tigres de Detroit dejó fuera de circulación al pelotero dominicano puesto que lo agarraron fuera de base en intento por estafar la intermedia.

Tyler Holton saltó al campo como relevista por los dueños de casa en el sexto inning con ventaja 3×1 sobre los Mets de Nueva York. Juan Soto empezó la tanda ofensiva para ese momento del juego y pacientemente en un careo de nueve envíos sacó el boleto. Luego, Mark Vientos respondió con el madero y conectó sencillo que llevó a su compañero al plato quien descontó en la pizarra 3×2.

Es preciso mencionar que, tras la base por bolas que recibió Juan Soto alcanzó 115 en la presente campaña de Las Mayores y así empato a Lou Gehrig y Jim Thome como los grandesligas en sumar cinco zafras con al menos esa cifra de pasaportes y 25 jonrones. Rickey Henderson es el próximo a superar en ese selecto grupo con seis temporadas.

Por su parte, el toletero latino sonó el manos un inatrapable por sexto encuentro de manera consecutiva y extendió su seguidilla de embasado a 13 juegos. Cabe destacar que, el jugador dominicano se unió a Chipper Jones (1999), Jeff Bagwell (1997 y 1999) y Barry Bonds (1993, 1996 y 1998) como los únicos en registrar una campaña de al menos 35 jonrones, 25 bases robadas y 115 boletos en toda la historia del Big Show.

of-am