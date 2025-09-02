Juan Soto despliega poder y comanda victoria de los Mets

Juan Soto

DETROIT. — El dominicano Juan Soto igualó su récord personal con seis carreras producidas, conectando un grand slam y un triple que remolcó dos para liderar a los New York Mets a superar 10-8 a los Detroit Tigers el lunes.

El jonrón de Soto en la cuarta entrada contra Charlie Morton puso a los Mets adelante 6-3. Después de que Detroit empatara la pizarra, Soto dio a los Mets una ventaja de 8-6 cuando pegó el triple ante Drew Sommers (0-1), quien perdió en su primera decisión en las mayores.

Soto tiene 36 cuadrangulares. Sus jonrones anteriores esta temporada fueron todos en solitario o de dos carreras. Está 11 de 26 con un OPS de 1.446 con corredores en posición de anotar desde el 1 de agosto.

New York mantuvo una ventaja de cuatro juegos sobre Cincinnati Reds por el último boleto como comodín de la Liga Nacional. Detroit comenzó el día con una ventaja de nueve y medio juegos en la Central de la Americana.

Jahmai Jones tuvo su primer juego de cuatro imparables, que comenzó cuando pegó jonrón en el primer lanzamiento de Sean Manaea. El vyuelacercas de dos carreras del venezolano Gleyber Torres dio a Detroit una ventaja de 3-2 en la tercera.

Después del grand slam de Soto, Zach McKinstry pegó un triple impulsor en la parte baja y anotó con el sencillo de Jones. Spencer Torkelson empató el marcador en la quinta con un lanzamiento descontrolado de Ryne Stanek (3-6).

El boricua Edwin Díaz retiró a cuatro bateadores para su 25to salvamento en 27 oportunidades.

Por los Mets, los venezolanos Luis Torrens bateó de 3-3 con dos carreras anotadas y dos impulsadas y Luisangel Acuña de 1-0 con una anotada; el dominicano Soto de 3-2 con dos anotadas y seis producidas; y el puertorriqueño Francisco Lindor de 3-0 con una anotada.

Por los Tigers, el dominicano Wenceel Pérez de 5-1 con una carrera anotada y tres remolcadas; el cubano Andy Ibáñez de 3-1; el venezolano Torres de 4-1 con una anotada; y el puertorriqueño Javier Báez de 2-0.

of-am