Juan Hubieres exige Gobierno bajar precio a los combustibles

Juan Hubieres.

Santo Domingo, 29 ago (Prensa Latina) La Federación Nacional de Transporte la Nueva Opción (Fenatrano) exigió hoy al gobierno dominicano rebajar los precios a los combustibles, teniendo en cuenta que el barril de petróleo se cotiza a la baja en el mercado internacional.

Durante una rueda de prensa en la sede del Movimiento Rebelde, el presidente de Fenatrano, Juan Hubieres, argumentó que la caída del importe mundial del petróleo hace insostenible cualquier posible aumento en el país.

Hubieres afirmó que, aunque hasta el momento el alza de algunos hidrocarburos es un «rumor», no hay razón tampoco para mantener los costos actuales.

AUMENTOS COMBUSTIBLES EN RD NO TIENEN JUSTIFICACION

«Si el barril se cotiza a 67 dólares y mantiene una tendencia a la baja, los rumores de un incremento en el gasoil, la gasolina o el Gas Licuado del Petróleo (GLP) no tienen ninguna justificación. Lo que debe producirse, y con carácter de urgencia, es una rebaja», sentenció el líder sindical, también presidente de Movimiento Rebelde.

Alertó que cualquier alza perjudica fundamentalmente a la clase media y a las familias, que consumen cerca del 90 por ciento del GLP que se vende en el país.

MONOPOLIO DEDICADO AL CONTRABANDO DE COMBUSTIBLES

El dirigente transportista también denunció la existencia de lo que calificó como «monopolios» que se dedican al contrabando de combustibles.

De acuerdo con Hubieres, estas prácticas irregulares se extienden a las estaciones de servicio.

Aseguró que «decenas de ellas no cumplen con los requisitos de calidad» y venden combustibles con niveles de octanaje inferiores a los establecidos.

lam/mpv