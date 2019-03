Juan Guaidó anuncia más movilizaciones callejeras contra Nicolás Maduro

Asunción.-El líder opositor venezolano Juan Guaidó anunció el viernes más movilizacionescallejeras y el ingreso de ayuda humanitaria a su país para mitigar las necesidades de más de 300.000 personas en riesgo de vida, durante una visita a Paraguay en la que fue recibido con honores oficiales.

“Paraguay es un hermano de la causa democrática que comparte nuestros ideales de libertad y solidaridad“, dijo el líder de la Asamblea Nacional venezolana. “Los que actualmente usurpan los símbolos de mi país no podrán contener el proceso de reconstrucción democrática y económica.

Venezuela tiene enormes recursos petrolíferos pero sufre una crisis económica“, añadió en una declaración pública en el palacio de gobierno local, sin aceptar preguntas de la prensa. Informó, además, que unos 600 oficiales de las fuerzas armadas “se pusieron del lado de la constitución“, sin dar mayores detalles.

Guaidó llegó procedente de Brasil, donde se entrevistó con el mandatario Jair Bolsonaro, y por la tarde se reunirá con el mandatario argentino Mauricio Macri en Buenos Aires.

Tras ello, visitará Ecuador, según confirmó el presidente Lenín Moreno en rueda de prensa. El mandatario ecuatoriano agregó que le ha invitado “para que sienta el cariño, el afecto, el respaldo de este pueblo que es extraordinariamente amante de la democracia, que sepa perfectamente que tiene todo nuestro respaldo por ese nuevo proyecto de país, por ese cambio sustancial que quiere introducir a ese país tan querido”.

Añadió que está previsto conversar sobre democracia y prosperidad, “de cómo Ecuador está saliendo del abismo (en referencia al expresidente Rafael Correa), está consciente de ello y quiere no solamente nuestro respaldo, sino los consejos de países hermanos”.

Por su parte, una fuente diplomática que pidió no ser identificada por no estar autorizada para declarar de forma oficial dijo a The Associated Press que el líder de la Asamblea Nacional venezolana visitará Lima el domingo.

“Es parte de la gira que viene realizando en la región”, agregó. Venezuela sufre una crisis política y económica que, según cifras de las Naciones Unidas, ha obligado a más de tres millones de personas a abandonar el país.

Paraguay rompió relaciones diplomáticas con el gobierno de Nicolás Maduro el 10 de enero cuando el presidente Mario Abdo Benítez desconoció su nuevo mandato junto a otros 12 Estados que integran el llamado Grupo de Lima. Estados Unidos y varias naciones latinoamericanas y europeas han dado su respaldo a Guaidó.

Guaidó, de 35 años y militante del partido Voluntad Popular, se autoproclamó el 23 de enero presidente encargado de Venezuela hasta que se realicen nuevas elecciones.

La oposición venezolana afirma que el resultado de los comicios de mayo de 2018 en los que Maduro fue reelecto es ilegítimo porque muchos electores se quedaron en su casa en rechazo a la elección, la oposición fue proscrita y empleados públicos y beneficiarios de programas sociales del gobierno fueron presionados para votar por Maduro.

Desde 2013, cuando Maduro fue elegido sucesor del fallecido Hugo Chávez, la economía del país tuvo declive en sus principales indicadores, según informes del Parlamento y organismos internacionales.

La hiperinflación, uno de los mayores problemas económicos de Venezuela, cerró el año pasado en 1.698.000%, de acuerdo con datos proporcionados por la Asamblea Nacional, controlada por la oposición.