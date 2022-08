Juan Bosch: certero en el 1962

Una minuciosa lectura del libro ´´Ideas en Conflictos´´, del Dr. Leonel Fernández, nos remonta a repensar los hechos políticos acaecidos después de la caída de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo y el nuevo escenario político surgido a raíz de ese hecho.

Los actores inmediatos en el escenario de la post dictadura eran mayormente conocidos en el país, a saber, el Dr. Balaguer que era el Presidente constitucional al momento del asesinato del tirano, también Viriato Fiallo, médico brillante, no ligado al régimen, además de Manolo Tavares Justo, líder del movimiento 14 de junio, que había sido encarcelado y torturado por el régimen que de Trujillo.

El que no era prácticamente conocido en el país era el Profesor Juan Bosch porque había salido al final de la década del 30 y no había vuelto jamás, razón por la cual no mucha gente sabía de su existencia, a pesar de ser el presidente y líder del PRD en el exilio casi desde su inicio o fundación.

A su llegada al país en octubre del 1961 Bosch se encontró con un escenario dominado por el Dr. Joaquín Balaguer desde el gobierno, y una oposición liderada por la Unión Cívica y por el movimiento 14 de junio. Estas dos últimas organizaciones tenían como líderes al Dr. Viriato Fiallo y al Ing. Manolo Tavares Justo.

Un año más tarde, el PRD y su Presidente y candidato presidencial, el Prof. Juan Bosch dominaban las preferencias electorales con miras a las elecciones del 20 de diciembre del 1962.

No creo que sea justo decir que eso fue producto del azar ni de la buena suerte sino fruto de una correcta estrategia política implementada por el Profesor Juan Bosch y los principales líderes del PRD, que arrojó como resultados la victoria electoral en las elecciones del 20 de diciembre de aquel año de 1962.

Bosch había vivido en varios países de América Latina y de otros continentes donde había aprendido a hacer política en un escenario libre y democrático como fue el que se creó con miras a las elecciones del 20 de diciembre del 1962.

Sus competidores locales no tenían su experiencia ni su sagacidad y por eso Bosch pudo armar un proyecto presidencial y ganar ampliamente las primeras elecciones presidenciales libres desde el 1924.

Aun sin ser el candidato preferido de la elite oligárquica ni de la embajada norteamericana en el país, Bosch se las arregló para voltear el escenario adverso que encontró en octubre del 1961 y convertirlo en un escenario favorable en el que obtuvo más del 60 por ciento de los votos emitidos en las elecciones del 20 de diciembre del 1962.

De un escenario dividido entre Trujillistas y anti Trujillistas que prevalecía en el 1961, Bosch lo llevó hacia otro escenario, que fue el de Tutumpotes e Hijos de Machepa, lo cual fue una táctica genial que le permitió capitalizar el apoyo de los barrios de la capital y del campesinado del interior del país.

La acusación de comunista fue derrotada con su amenaza de renunciar a la candidatura, lo cual ilegitimaría las elecciones, y esto obligó a la iglesia católica a publicar un comunicado donde negaba su acusación de comunista contra Bosch.

Finalmente, el debate con el sacerdote Láutico García le dio una victoria mediática ya que este último tuvo que reconocer que Bosch no era comunista como había dicho que era anteriormente.

Juan Bosch, el derrocamiento de su gobierno y la eliminación de la constitución del 1963, que constituía el basamento legal del proyecto político de la revolución democrática que Bosch había proclamado como la única vía para evitar el comunismo y la dictadura de derecha, que eran las otras opciones en aquel momento.

En un próximo artículo evaluaremos el desempeño político de Bosch en el 1963, ya como presidente de la república.

