Juan Bolívar Díaz endosa candidatura de Manuel Jiménez a la alcaldía SDE

SANTO DOMINGO.- El periodista Juan Bolívar Díaz endoso este juevews la candidatura de Manuel Jiménez a la alcaldía de Santo Domingo Este y abogó por la defensa de la voluntad popular.

Hizo el anuncio durante la tertulia que cada jueves organiza el equipo de campaña de Jiménez en la Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA), ubicada en la plaza Coral Mall, en la autopista de San Isidro.

Dijo que “Manuel Jiménez es una expresión del cambio que necesitamos”.

“En República Dominicana hay un sentimiento y una decisión de cambio sin precedentes, y entendemos que corresponde a los jóvenes y a las mujeres tomar el relevo de esta generación perdida y corrompida que ha estado en el poder en los últimos 20 años”, expresó.

Indicó que “estamos frente a una situación parecida a la que vivió el país en 1978, cuando algunos decían que el poder del Estado era insuperable. Sin embargo, nada pudo detener la voluntad popular, ni siguiera la interrupción y el intento de desconocerla, como sucede ahora, frente a una coyuntura parecida, que hay una saturación del PLD en el país, hay una fatiga nacional de la corrupción y de la impunidad, y esa fatiga se está expresando por todos los lados. Vamos a remenear la mata, vamos a cambiar el curso del país”.

Recordó que “Danilo Medina dijo el pasado domingo que no hay nadie en la tierra que pueda impedir el triunfo del Partido de la Liberación Dominicana (PLD). Pués le tengo noticia, lo va a impedir el pueblo”.

“La primera cita es la municipal, dentro de apenas 10 días. Y aquí, por lo que veo, en Santo Domingo Este, vamos a salir victoriosos con un amplio margen, por encima de toda duda”, declaró.

Advirtió que “este es en un proceso en el que hay que abrir los ojos y defender cada pulgada del territorio ganado y de la voluntad de cambio de esta sociedad. La oposición tiene que ser más firme cada día y denunciar los abusos del Gobierno, el saqueo de lo público, el abuso y la determinación de pasar por encima a toda norma”.

“Debemos evitar a toda costa que se repita la experiencia del 2016, cuando se robaron las elecciones. De ninguna manera se puede repetir eso”, exclamó.

Indicó que “no es verdad que estamos condenados toda la vida a una frustración tras otra. La participación del pueblo es lo que le va a dar más sentido y va a relevar el compromiso de Manuel Jiménez en la Alcaldía de Santo Domingo Este”.

“No van a valer las compras de candidatos, no van a valer las compras de votos, no van a valer los sobornos, no van a valer las amenazas ni las intimidaciones, Manuel Jiménez será el próximo alcalde de este municipio”, aseguró.

jt/am