José Ramón Peralta dice que por fin se conocerá la verdad

José Ramón Peralta dice que confía en que la verdad saldrá a la luz.

SANTO DOMINGO.- El exministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, declaró este viernes que ha llegado el momento de que por fin se conozca la verdad y se haga justicia.

El exfuncionario de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) está acusado junto a otros, de formar parte de una presunta estructura de corrupción que habría estafado al Estado dominicano con miles de millones de pesos.

“Ha llegado el momento. Por fin se conocerá la verdad; yo espero que se haga justicia”, declaró a periodistas previo al inicio de su defensa ante el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.

ESPERABA EL MOMENTO OPORTUNO PARA HABLAR

Peralta insistió en advertir que “todo eso saldrá. Yo no he querido hablar en todo este tiempo, esperando el momento oportuno, que gracias a Dios ha llegado, para que se conozca la verdad donde debe conocerse, que es aquí y ustedes podrán transmitir eso; lo que saldrá ahí hoy”.

El expediente acusatorio elaborado por el Ministerio Público consta de 3,662 páginas, en las que se imputan cargos a 46 personas, de las cuales 34 son personas físicas y 12 personas jurídicas.

MAS DE DOS MIL MEDIOS DE PRUEBAS

El Ministerio Público indicó que la acusación está sustentada con más de 2,000 medios de prueba, los cuales, según afirmó, el órgano acusador, permitirán demostrar la responsabilidad penal de los acusados y lograr la apertura a juicio.

Entre otros procesados, en el caso, identificado con la puesta en marcha de la operación Calamar, se encuentran el exministro de Obras Públicas y excandidato presidencial del PLD, Gonzalo Castillo y el exministro de Hacienda, Donald Guerrero.

an/am