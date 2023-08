José Luis Perales desmiente haya muerto: Estoy más vivo que nunca

SANTO DOMINGO.- «Estoy más vivo que nunca, más feliz que nunca y que mañana nos vamos a estar viendo en España».

Así desmintió José Luis Perales desmintió por la red social X, que haya muerto, como divulgaran este lunes por la tarde las redes sociales y varios medios.

«Alguien de muy mala idea ha dicho que me he muerto», dijo el popular intérprete, quien contó que está actualmente en Londres, en el Reino Unido, donde ha pasado unos días con su esposa e hijos.

La noticia sobre su supuesto fallecimiento ha impactado no solo a los seguidores del cantante, sino también a la propia familia del artista.

Su hijo Pablo fue uno de los primeros en salir al frente para acabar con todas las especulaciones.

“Estamos en Londres cenando juntos”, manifestó Pablo. “Es completamente falso. Por favor, escribe algo para que todo el mundo lo sepa”, acotó.

El mensaje completo subido en un video por el intérprete de Y cómo es é?, Ella y él, y un tren llamado libertad, entre otros tantos éxito expresa:

«Hola amigos, les habló desde Londres, un sitio maravilloso, un lugar precioso donde he pasado unos días con mis hijos y con mi mujer ya estamos a punto de marcharnos, pero de repente nos encontramos con que alguien tuvo la mala idea de decir que me he muerto. Estoy más vivo que nunca, más feliz que nunca y ya mañana nos estaremos viendo en España. Hasta mañana y un abrazo muy fuerte para todos y gracias a todos los que han intentado saber si era verdad esta cosa».