José La Luz versus Agustín Laje

EL AUTOR es escritor. Reside en Santo Domingo.

Aquí le doy mi consejo le doy mi consejo al destacado comentarista nuestro.

José eres un excelente comentarista, goza de un posicionamiento privilegiado en la audiencia dominicana y haces con frecuencia aportes valiosos en tus intervenciones. El objetivo de un comentarista no debe ser el malabarismo retorico ni el show verbal para cebar el morbo de sus seguidores, eso es aproximarse a la imagen del payaso y caminar sobre las cuerdas de lo ridículo. Me extraña cuando alguien de tu temple y nivel se expone a eso.

Por otra parte, Agustín Laje es un experto polemista que tiene un dominio asombroso de esos temas sobre los cuales tú lo está desafiando. Te aseguro una cosa, él no va a perder de ti, sin restarte calidad, el pleito no sale, te van a dar, y tu no busca nada con eso. Te advierto, y tú debes saberlo, que la ideología de género es una presuntuosa postura de una generación que ha perdido los estribos lógicos y no tiene ningún asidero científico.

Aún tuviera destreza discursiva de Laje, aun poseyera maquinaria de lógica conceptual que exhibe el argentino, como quieras vas a perder, en que se entrega dos pistolas y una de ella no tiene balas, y esa fue la que escogiste.

Tu mismo ha dicho que Laje tiene razón cuando afirma que la ideología de género no tiene fundamento científico, entonces, tu sabes que la lógica establece que desde una premisa falsa no se puede establecer una conclusión verdadera.

Solo alguien con vocación suicida se arriesga a lanzarse a un debate sin los argumentos sostenibles sobre los cuales pueda establecer puntos de vistas aceptables. No es conveniente cuquear las avispas. Pican, y el “te lo dije”, ayuda a recapacitar, pero no alivia el dolor que dejan las picadas.

Dicen los abuelos que vale más un arreglo elegante que irse a un pleito mal casao. Tu inteligencia debe ser lo suficiente amplia para darte el margen de prudencia aconsejable, de manera que evites un debate que, de inicio, ya perdiste.

Después de este debate que tú estás cacareando con tanto desparpajo y aspaviento, al final terminarás golpeado, y Agustín Laje seguirá siendo Agustín Laje, y tu pudiera pasar de ser José la Luz a que te sobre apoden “José penumbra”. Estás a tiempo, puedes recapacitar. No cojas golpes que todavía puedes evitar.

rutacristiana@gmail.com

JPM

¡Comparte esta noticia!

ALMOMENTO.NET publica los artículos de opinión sin hacerles correcciones de redacción. Se reserva el derecho de rechazar los que estén mal redactados, con errores de sintaxis o faltas ortográficas.