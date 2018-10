Jonathan Davis completa nómina refuerzos de los Leones del Escogido

SANTO DOMINGO.- Los Leones del Escogido completaron su nómina de refuerzos para arrancar la temporada 2018-19 de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM), al anunciar este lunes la contratación del patrullero estadounidense Jonathan Davis.

“Es un jardinero central puro, con velocidad para cubrir mucho terreno, algo imprescindible en el Estadio Quisqueya. Además tiene el perfil ofensivo de poder ocasional, habilidad de embasarse y contacto que buscamos en nuestros importados”, declaró el gerente general escarlata José Gómez Frías.

En 2018, Davis jugó entre las sucursales AA y AAA de los Azulejos de Toronto, totalizando .282 de promedio de bateo, .359 de porcentaje de embasarse, además de 10 jonrones, 56 impulsadas, 94 anotadas, 29 dobles y 26 bases robadas en 124 juegos.

La experiencia del nativo de Arkansas no se quedó en las Menores este año, ya que debutó en las Grandes Ligas con Toronto, donde bateó de 25-5 con 3 anotadas y 3 bases robadas en 20 encuentros.

Davis, de 5’8 de estatura, 190 libras y que batea a la derecha, se une a Jack Mayfield (IF), Scott Heineman (OF), Nate Orf (IF-OF) y Greyson Greyner (C), entre los refuerzos de posición que vendrán con los melenudos.

La lista total de 10 importados de los Leones para arrancar la contienda, incluye a los lanzadores zurdos Josh D. Smith y Tyler Alexander, junto a los derechos Jake Thompson, Josh Lowey y Josh Martin.

En el caso de Josh Lueke (LD), pese a haber sido anunciado más temprano, no comenzará el torneo y se integrará en noviembre, debido a que ha tenido una larga participación en la Liga Mexicana de Béisbol.

of-am