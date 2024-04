John Bartlow Martin: sorprendido por los acontecimientos

El autor es abogado. Reside en Santiago.

POR LUIS EDUARDO GUTIÉRREZ

Cuando se analiza la historia nos percatamos de que hay ciertos periodos en los que parece como si los acontecimientos transcurrieran a una mayor velocidad, y en nuestro país un periodo histórico que refleja lo indicado es el interregno de 1961 a 1965.

Es sorprendente cómo en tan sólo unos años ocurrió lo siguiente: ajusticiamiento de Trujillo, oposición frontal a los remanentes de la tiranía, regreso de los exiliados, nacimiento de nuevos partidos políticos, salida de los Trujillo, conformación del Consejo de Estado, elecciones democráticas, triunfo de Bosch, Golpe de Estado a Bosch, Triunvirato, guerrilla de Manolo y fusilamiento de este junto a varios correligionarios, Revolución de Abril e intervención militar norteamericana, entre otros.

Pues bien, un testigo de primer orden de estos acontecimientos fue John Bartlow Martin, a la sazón embajador estadounidense ante la República Dominicana. Este no sólo presenció aquel periodo histórico tan importante para nuestro país, sino que escribió sus vivencias en un libro titulado Overtaken by events, cuyo título en la traducción al español es El destino dominicano (traducción que sorprende porque no es fiel al título original en inglés).

Fascinante

La obra de Martin es fascinante, puesto que en ella vemos el análisis que hace de los acontecimientos y de sus principales protagonistas: Ramfis Trujillo, Bosch, Balaguer, Bonnelly, Reid Cabral, Imbert Barrera, Amiama Tió, Viriato Fiallo, Milagros Ortiz Bosch, los hermanos Isa Conde, Antonio Guzmán, Jacobo Majluta, Peña Gómez, Bonilla Aybar, Caamaño, y un largo etc.

Describe a Balaguer como un personaje misterioso, a Bosch como impredecible en su comportamiento, a Imbert Barrera y a Amiama Tió como ambiciosos desmedidos, a Bonnelly como un hombre serio y con buenas intenciones y a Manolo Tavares Justo como a un «castro-comunista».

A mi juicio, lo más interesante del libro de Martin es su descripción del gobierno de Bosch. Si bien Martin alude a la honestidad de este, también manifiesta que fue incapaz de llevar a cabo su programa de gobierno. Y un aspecto sorprendente (aunque discutible históricamente) es que deja entrever que Bosch quería que lo derrocasen.

Vale la pena también leer la descripción que hace del día 25 de septiembre de 1963, es decir, el día de la caída de Bosch. Martin fue al Palacio Nacional aquel día, y narra el ambiente que se vivía. Describe aquel salón lleno de humo de tabaco en el que se encontraban los golpistas, así como aquel en que se encontraba el depuesto presidente Bosch con algunos de sus ministros.

Es una tragedia que un libro tan fascinante sea al día de hoy casi imposible de encontrar, ya que desde hace muchos años está descatalogado y solamente en bibliotecas privadas es posible encontrarlo.

Es imperativo que el Ministerio de Cultura se proponga hacer una reedición del libro, corrigiendo algunas erratas del original, tarea que podría hacer conjuntamente con la Sociedad de Bibliófilos o la Academia de Historia, de modo que darían la oportunidad a muchos dominicanos, sobre todo jóvenes, de conocer un periodo histórico fundamental de nuestro país, contado por un hombre que fue, como él mismo dice en su obra, sorprendido por los acontecimientos.

