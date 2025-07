Trump amenaza «bombardear al carajo» a Moscú y Pekín

WASHINGTON.- El presidente estadounidense, Donald Trump, aseveró en una reunión privada de donantes el año pasado en medio de su campaña electoral que, durante su primer mandato, amenazó a su homólogo ruso, Vladímir Putin, con bombardear a Moscú si entraba en conflicto con Ucrania, de acuerdo con un grabación inédita difundida el martes por CNN.

«Con Putin le dije: ‘Si entras en Ucrania, voy a bombardear al carajo a Moscú. Te digo que no tengo elección'», contó Trump en la reunión, afirmando que Putin le dijo que no le creía. «Pero me creyó un 10%», aseguró el político republicano a los donantes, repitiendo que si él hubiera sido presidente en lugar de Joe Biden en ese momento, el conflicto ucraniano no habría comenzado.

Según Trump, la misma conversación tuvo con el presidente chino, Xi Jinping, a quien prometió atacar Pekín en caso de una «invasión de Taiwán». «[Xi] pensó que estaba loco», recordó.

La grabación antes no publicada refleja las promesas de campaña y las políticas que Trump pretendía aplicar cuando alcance nuevamente la presidencia en las elecciones de 2024. Tras asumir el cargo, restableció la comunicación con las autoridades rusas y ha mantenido varias llamadas telefónicas con Putin.

Después de la última conversación que mantuvieron ambos jefes de Estado la semana pasada, Trump expresó su decepción con su par ruso acusándolo de decirle tonterías sobre la resolución del conflicto en Ucrania. «Putin nos echa mucha mierda. Si quieren saber la verdad, él es muy amable todo el tiempo, pero resulta que no tiene relevancia», indicó.