Jeurys Familia espera volver a la Serie Mundial con Mets de NY

PORT ST. LUCIE, Florida. — Jeurys Familia añora ganar una Serie Mundial con los Mets y reitera que no le importa en qué inning tenga que lanzar para lograrlo.

Familia sumó 124 rescates en 334 presentaciones por la novena de Queens del 2012 al 2018. El diestro dominicano asumió el rol de cerrador en el 2015 y encabezó las Grandes Ligas con 51 salvamentos en el 2016. Luego de ser canjeado a los Atléticos en julio del año pasado, Familia renovó con los Mets como agente libre en diciembre por tres años y US$30 millones.

“Me siento súper contento de tener la oportunidad de regresar a mi casa, ya que llevo tanto tiempo con la organización”, dijo Familia, quien firmó con los Mets por primera vez en el 2007. “Fue la que me dio la oportunidad de lograr mi meta, mis sueños. Estar de vuelta es algo que, no tengo palabras para expresar lo bien que me siento”.

En el 2019, Familia no fungirá como taponero principal del club, sino como preparador de mesa del boricua Edwin Díaz, quien fue adquirido en un canje con los Marineros en noviembre. Díaz encabezó la Liga Americana con 57 rescates la temporada pasada y fue reconocido como el Relevista del Año en el Joven Circuito.

A Familia no le importó ceder el puesto de cerrador con tal de regresar con los Mets.

“Eso no me interesa mucho”, expresó Familia. “Siempre he dicho que soy de los pitchers que lo que me gusta es competir, hacer mi trabajo en cualquier rol que tenga. Y aceptar la realidad.

“Yo vine aquí porque quiero ganar un campeonato con esta organización. Me siento súper bien. Ya es una familia. Me siento súper bien en cualquier rol”.

Familia y Díaz se conocieron el año pasado, cuando ambos militaban en el Oeste de la Liga Americana.

“Tremendo muchacho”, manifestó Familia con respecto a Díaz. “Tenerlo aquí es algo que nos va a ayudar a todos nosotros y es algo para el bien de cada uno de nosotros. Es uno de los mejores cerradores del momento. Me siento super orgulloso de tenerlo al lado mío”.

Familia llegó a la Serie Mundial con los Mets en el 2015, en la que la novena de Queens sucumbió ante los Reales en cinco juegos. El quisqueyano malogró tres oportunidades de rescate durante dicha serie. Desde entonces, sueña con otra oportunidad de conseguir el anillo que lo eludió.

“En lo personal, me siento con tanta hambre de llegar ahí nuevamente que…la energía y todo se siente ya en este (clubhouse) de que vamos a tener un año súper exitoso y las cosas nos van a salir bien”, dijo.

