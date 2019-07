Jeroglíficos, “Código Enigma” y “Codenames” de sobornos de Odebrecht

Después de Francia guillotinar las instituciones del “antiguo régimen” el Directorio gobernante, de 5 miembros, reconociendo el prestigio y la ambición de Bonaparte aprobó la “Campaña de Egipto” para establecer un dominio colonial con potencial expansión a la India, ocupada por Gran Bretaña, ya debilitada por la independencia de Estados Unidos. El General Bonaparte, de 29 años, partió en mayo 1789, con 40,000 hombres, 50 navíos de guerra, 280 barcos para transportar tropas, 1,000 cañones y 700 caballos. Todo se planeó secretamente. Bonaparte, civilizador bélico, seleccionó los 167 más preclaros matemáticos, astrónomos, químicos, dibujantes, naturalistas, arquitectos y literatos de Francia como parte de la “Expedición de Egipto”, incluyendo a Fourier que desempeñaría un rol histórico, más allá de las series matemáticas que llevan su nombre. Cuando zarparon, pocos sabían cuál era su destino.

Bonaparte dominó la isla de Malta y continuó sometiendo fácilmente a Alejandría. Avanzó hacia el Cairo y venció a 40,000 guerreros mamelucos, arengando sus tropas en la “Batalla de las Pirámides”: “¡Soldados! ¡Desde lo alto de esas pirámides cuarenta siglos os contemplan”.Luego sufrió derrotas tortuosas. Bonaparte abandonó Egipto en 1799 y regresó a Francia presentándose falsamente como triunfador. Dejó atrás miles de soldados que se rindieron en 1801 a los británicos entregándoles la “Piedra Rosetta”, encontrada fortuitamente cavando trincheras en 1799 y que sirvió para descifrar los jeroglíficos. Después de regresar de Egipto Fourier conoció en 1802, en una escuela, a Jean-Francois Champollion que tenía 12 años y, al considerarlo un prodigio, le mostró su colección de piezas arqueológicas y lo apoyó para convertirse en el primer egiptólogo, que descifró los jeroglíficos en 1822, o sea 23 años después de la “Expedición de Egipto”.

En otro contexto, el triunfo en la Segunda Guerra Mundial se debió, en gran parte, a que los Aliados descifraron el código de la “Máquina Enigma” usada por los alemanes. En tiempos de paz, el polaco Marian Rejesuski logró decodificar en 1932 una versión original del “Código Enigma” y progresó con datos provistos por los franceses. Sabiendo que Hitler podía invadir Polonia, los polacos compartieron sus investigaciones con Francia y Gran Bretaña en 1939. En la mansión Bletchey Park, fuera de Londres, científicos encabezados por Alan Turing descifraron la versión más sofisticada del Código Enigma, que Alemania usaba para comunicar sus tácticas y planes bélicos, creyendo que eran datos inviolables. Desde el principio Churchill reconoció la importancia de este asunto, estimuló su investigación y todos los informes se entregaron a él, en una caja cuya llave la tenía el propio Primer Ministro.

Bonaparte, propiciando el hallazgo de la Piedra Rosetta posibilitó que Champollion descifrara los jeroglíficos, para desentrañar la civilización egipcia. Churchill impulsó al equipo de Alan Turing para descifrar el “Código Enigma”, básico en la victoria de la democracia sobre Hitler. Ahora le toca a Danilo, gobernante, seleccionar sus operadores para identificar, juzgar y condenar a los sobornados por Odebrecht cuyos nombres han sido ocultados, delictivamente, usando “Codenames” que podrían conocerse fácilmente si Danilo tuviera la entereza de pedir esos nombres a Marcelo Odebrecht, que está obligado a suministrarlos por los acuerdos de Marcelo con Estados Unidos, Suiza y Brasil, y también porque Odebrecht firmó otro Acuerdo de Lenidad con la PGR de aquí. Marcelo proveería información veraz, sin reservas, porque en Curitiba confesó todo el interrogatorio sometido por Perú, enfatizando: “Yo no he corrompido a nadie. Estos políticos ya eran delincuentes cuando los conocí”.

Danilo ya preparó el guión del segundo capítulo del sainete Odebrecht. No ordenó aparatosos despliegues militares para despertar, capturar e interrogar a quien cobró secretamente US$ 3.3 millones, transferidos a su “off-shore” desde cuentas sobornadoras de Odebrecht. No hubo prisión ni medidas de coerción como en el primer capítulo del sainete. En la crisis bancaria se divulgó este diálogo: “¡Si me trancas te tumbo!”. Ahora, un político divulgó que el sobornado, interrogado liberto, amenazó a Danilo: “¡Si me trancas te hundo!”. Por eso Danilo, atemorizado, aún sabiendo que esos delitos no prescriben, para “ganar tiempo” decidió impedir que se descifren los “Codenames” y que estos sobornados sean juzgados ahora. Los jeroglíficos y el “Enigma” fueron descifrados y descubiertos, para bien de la civilización y la democracia. Danilo promueve que los “Codenames” de sobornos y sobrevaluaciones de Punta Catalina sean ocultados y encubiertos, descalificándose aún más para continuar desgobernándonos !No a la re-reelección!

of-am

¡Comparte esta noticia!

ALMOMENTO.NET publica los artículos de opinión sin hacerles correcciones de redacción. Se reserva el derecho de rechazar los que estén mal redactados, con errores de sintaxis o faltas ortográficas.