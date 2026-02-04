Peña, Caminero y Machado se unen a RD en Clásico Mundial

Jeremy Peña y Junior Caminero

SANTO DOMINGO.- El equipo de la República Dominicana anunció a dos de sus jugadores más esperados como parte del roster que saldrá al terreno de juego en el próximo Clásico Mundial de Béisbol. Se trata del campocorto de los Houston Astros, Jeremy Peña, y del tercera base de los Tampa Bay Rays, Junior Caminero.

Peña estará jugando su segundo Clásico Mundial de Béisbol, mientras que Caminero hará su debut en el evento.

Peña estará jugando su segundo Clásico Mundial de Béisbol, mientras que Caminero hará su debut en el evento.

El campocorto de los Astros únicamente vio acción en dos de los cuatro partidos disputados por República Dominicana en el pasado evento. Bateó para un pobre .167 con porcentaje de embasarse (OBP) de .375 y slugging (SLG) de .333, lo que se traduce en un OPS de .708. Se ponchó en tres ocasiones y negoció dos transferencias. Sin embargo, Peña viene de un año ofensivo sólido con los Astros.

En 125 partidos con Houston, el torpedero bateó para .304 con OPS de .840, 17 cuadrangulares y 62 remolcadas, mientras que anotó en 68 ocasiones. Su OPS+ fue de 132 y totalizó un bWAR de 5.6.

En el caso de Caminero, este viene de completar su primera temporada como titular en las Grandes Ligas. Bateó para .264 con OPS de .846 y OPS+ de 131. Despachó 45 vuelacercas y remolcó 110 carreras, en ruta a una temporada de 154 partidos y un bWAR de 4.4.

Los dos se unen a las integraciones que fueron anunciadas en la mañana de este lunes, los lanzadores Edwin Uceta, Albert Abreu y Huascar Brazobán.

TAMBIEN MANNY MACHADO

Por tercera ocasión en su carrera, Manny Machado vestirá los colores de la República Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol. La confirmación de que “El Ministro de la Defensa” regresará a accionar en el torneo fue realizada por el combinado nacional quisqueyano en la tarde de este lunes.

Machado vistió los colores dominicanos en las ediciones 2017 y 2023 del Clásico Mundial y junto a Carlos Santana, son los únicos dos peloteros activos en el roster del combinado caribeño que han estado en el torneo en tres oportunidades distintas.

of-am