Jeison Rosario llegó a Connecticut para histórica pelea ante Charlot Jermell

Jeison Rosario

SANTO DOMINGO.- El doble campeón mundial de la República Dominicana, Jeison “Banana” Rosario, ya se encuentra en Uncasville, Connecticut, para su histórico combate ante el estadounidense Jermell Charlot por la unificación de los títulos súper welter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y el Consejo Mundial de Boxeo (CMB), programado para el próximo sábado.

“Banana” Rosario arribó el pasado lunes al lugar donde se celebrará la pelea, en compañía de los integrantes de su equipo técnico de trabajo, según informó su apoderado, el también dominicano César Mercedes.

“Será una pelea para la historia”, proclamó Mercedes, quien adelante que el púgil dominicano se convertirá el próximo sábado en triple campeón mundial.

“Banana” Rosario reina en dos de los cuatro organismos que gobiernan el boxeo mundial, como son la AMB y la FIB, mientras que Charlo es el campeón por el CMB.

“Es una pelea unificatorio, por lo que el ganador se quedará con los tres cinturones. Se trata de una de las peleas más importante del año y de ganar, Jeison se convertiría en el primer dominicano con tres fajas mundiales”, añadió Mercedes.

Ambos púgiles se verán cara a cara el próximo jueves, en el marco de la rueda de prensa oficial y al día siguiente se realizara el pesaje.

“El nuestro ya está en el peso y listo para dar ese gran salto que lo colocara en la élite del boxeo mundial”, insistió Mercedes.

“Banana” Rosario aseguró que en esta pelea no será la presa, sino el cazador.

De su lado, Charlo le advirtió al dominicano que el próximo sábado conocerá al mejor superwelter del mundo, pues luego de vengar su única derrota de carrera, se convirtió en un peleador “aún más peligroso”.

Charlo y Rosario serán parte de una doble cartelera de PPV que distribuirá Showtime en territorio estadounidense. En América Latina la pelea se podrá ver por ESPN KNOCKOUT.

En la misma función, el hermano gemelo de Jermell, Jermall Charlo, expondrá el cetro medio CMB ante Sergiy Derevyanchenko, mientras que Luis Nery y Aarón Alameda van por el supergallo CMB, Johnriel Casimero defenderá el cinturón gallo de la Organización Mundial de Boxeo contra Duke Micah y Brandon Figueroa expondrá el supergallo AMB ante Damien Vázquez.

“Soy aún más peligroso de lo que era. Soy un peleador de la vieja escuela. Estoy dedicado a esto y no me he apartado del camino”, dijo Charlo.“Después de mi derrota en 2018, les dije que eso sólo me había dado más gasolina y que cuando regresara lo iba a hacer a tope”.

“Rosario tuvo su oportunidad (ante Julian Williams) y ganó los títulos, pero siempre me he sentido el mejor de la división. Cuando estoy en mi punto, nadie puede contra mí. Siempre quise todos los cinturones y sabía que iba a llegar el momento de quitárselos a alguien”, destacó Charlo, quien llegará a esta batalla con 30 años y un récord de 33-1 con 17 nocauts, mientras que Rosario lo hará con 25 años y una foja de 20-1-1 y 14 cloroformos.

of-am