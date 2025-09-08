Jefe militar de Ucrania admite la superioridad de soldados rusos

KIEV.- El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Alexánder Syrski, reconoció la superioridad del Ejército ruso sobre el ucraniano. Así lo escribió el lunes en sus redes sociales.

«En la actualidad, el enemigo tiene una ventaja tres veces mayor en fuerzas y recursos, y en las direcciones principales la concentración de sus esfuerzos puede prevalecer de cuatro a seis veces», afirmó Syrski.

A finales de julio, el comandante señaló que la amenaza de ataques aéreos por parte de Rusia impone el desplazamiento del adiestramiento de militares ucranianos. «El proceso de entrenamiento debe trasladarse al subsuelo en la medida de lo posible. Debemos responder inmediatamente a las alarmas antiaéreas y a la aparición de drones de reconocimiento», señaló el general.

En este contexto, acentuó el «estricto cumplimiento de los requisitos de seguridad en los campos y centros de entrenamiento» dado el riesgo de ataques de misiles y drones rusos.

REALIDAD SOBRE EL TERRENO

Sus declaraciones se producen en el contexto del rápido avance del Ejército ruso en el conflicto ucraniano. En particular, el Ministerio de Defensa de Rusia informó que durante la semana pasada las tropas liberaron seis localidades en la zona de operaciones.

A su vez, el jefe del Estado Mayor de Rusia, Valeri Guerásimov, declaró a finales de agosto que desde marzo pasado han sido liberados más de 3.500 kilómetros cuadrados de terreno y 149 localidades.

Además, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, señaló esta semana que las fuerzas ucranianas se encuentran en un estado crítico, mientras que el Ejército ruso avanza en todas las direcciones. «Las reservas de las Fuerzas Armadas de Ucrania son cada vez menores. Las unidades listas para el combate, digámoslo así, hoy están dotadas en no más del 47-48 %», indicó. «Ya se trata de una situación al borde mismo de lo crítico», añadió el mandatario.

jt-am