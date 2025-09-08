Jefe militar de Ucrania admite la superioridad de soldados rusos
KIEV.- El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Alexánder Syrski, reconoció la superioridad del Ejército ruso sobre el ucraniano. Así lo escribió el lunes en sus redes sociales.
«En la actualidad, el enemigo tiene una ventaja tres veces mayor en fuerzas y recursos, y en las direcciones principales la concentración de sus esfuerzos puede prevalecer de cuatro a seis veces», afirmó Syrski.
A finales de julio, el comandante señaló que la amenaza de ataques aéreos por parte de Rusia impone el desplazamiento del adiestramiento de militares ucranianos. «El proceso de entrenamiento debe trasladarse al subsuelo en la medida de lo posible. Debemos responder inmediatamente a las alarmas antiaéreas y a la aparición de drones de reconocimiento», señaló el general.
En este contexto, acentuó el «estricto cumplimiento de los requisitos de seguridad en los campos y centros de entrenamiento» dado el riesgo de ataques de misiles y drones rusos.
REALIDAD SOBRE EL TERRENO
Sus declaraciones se producen en el contexto del rápido avance del Ejército ruso en el conflicto ucraniano. En particular, el Ministerio de Defensa de Rusia informó que durante la semana pasada las tropas liberaron seis localidades en la zona de operaciones.
A su vez, el jefe del Estado Mayor de Rusia, Valeri Guerásimov, declaró a finales de agosto que desde marzo pasado han sido liberados más de 3.500 kilómetros cuadrados de terreno y 149 localidades.
Además, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, señaló esta semana que las fuerzas ucranianas se encuentran en un estado crítico, mientras que el Ejército ruso avanza en todas las direcciones. «Las reservas de las Fuerzas Armadas de Ucrania son cada vez menores. Las unidades listas para el combate, digámoslo así, hoy están dotadas en no más del 47-48 %», indicó. «Ya se trata de una situación al borde mismo de lo crítico», añadió el mandatario.
jt-am
……………………..tal parece que ni tan superior por que despues de mas de tres anos no an podido con ustedes de una ves, entonces que tan superiores son?
y siendo una una potencia.
(3) Por la misma democracia que lanzo la primera bomba atomica y ha invadido para para poner gobernadores en sus neo-colonias con la finalidad de tomar sus riquezas naturales asesinando a quienes se oponen. La guerra en Ucrania tiene otro elemento: cerrar la entrada y salida al Mar Negro de la flota naval rusa. Hitler entro por Ucrania y tambien Napoleon. Las decisiones de estado son muy complicadas para ser juzgadas en el presente
CLARO QUE SON SUPERIORES EN CANTIDAD, RUSIA TIENE MÁS POBLACIÓN QUE UCRANIA.
(2) los pasos conspirativos de la CIA, con Hitlary a la cabeza, para el «golpe blando» que detrono el presidente libre mente electo por el pueblo -lo mismo que en Siria y Honduras-; Se realizo una tarea de intrigas y odio contra los ciudadanos y pueblos de habla rusa, llegando todo esto a masacres documentadas. La idea de boicotear la venta de gas natural a Europa y la destruccion de una tuberia que llevaria este a Europa fueron realizadas por
Tras la caida de la Union Sovietica, 1992-3 las democracias Occidentales declararon que la OTAN «no creceria una pulgada mas». No obstante, los presidentes Clinton, Obama y Biden (Clinton destruyo a Yugoeslavia) continuaron con la integracion de las 3 naciones Balticas, Polonia y Romania. En el 2013, se acordo en Belgrado (en la nacion que asesino 4 millones de negroos en el Congo) la promocion de Ucrania hacia la OTAN y se relizaron -continua..
