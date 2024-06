Jefe de policía Haití promete exterminar a las pandillas

Rameau Normil

Puerto Príncipe, 22 jun (Prensa Latina) El director general interino de la Policía Nacional de Haití (PNH), Rameau Normil, prometió neutralizar y desmantelar a las pandillas que hoy imponen el terror en el país caribeño.

«La fuerza de la ley silenciará la arrogancia y el terror de las bandas armadas y criminales», subrayó Normil en sus primeras palabras al ocupar de manera oficial su cargo.

Queremos devolver la esperanza más preciada a toda una población, la de empezar a vivir de nuevo en paz, y de que el país pueda volver a ser un territorio habitable en toda su totalidad, expresó el jefe interino.

Normil se comprometió a mejorar las condiciones de trabajo de los agentes de policía que a menudo mueren en circunstancias lamentables.

«La historia me lleva una vez más a ser el jefe de la institución policial a la que he dedicado toda mi vida. He aprendido bien del pasado y soy muy consciente de la excepcionalidad de las condiciones actuales», manifestó.

La policía encontrará el apoyo que se merece, porque sabemos que el momento de actuar es ahora, sentenció el director general interino de la PNH.

