JCE recibe propuesta aspirantes miembros de Juntas Electorales

Santo Domingo, 5 sep.- La Junta Central Electoral (JCE) informó este viernes de que recibió esta semana las propuestas de aspirantes a miembros de Juntas Electorales en los municipios de Santiago, La Vega y San Francisco de Macorís, con miras a las elecciones de 2028.

Este proceso forma parte de los esfuerzos de la JCE «para garantizar la transparencia y la participación ciudadana en el sistema electoral dominicano», precisó el organismo en un comunicado.

En cada uno de los encuentros los interesados en formar parte de estas Juntas Electorales tuvieron la oportunidad de presentar sus propuestas y demostrar su compromiso con el fortalecimiento de la democracia en el país, añadió la información.

Las comisiones de Juntas Electorales y Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, coordinadas por el miembro titular Samir Chami Isa, trabajan simultáneamente para recibir las propuestas de los aspirantes a miembros de las 162 Juntas Electorales a nivel nacional y las 23 del exterior.

La JCE estableció un cronograma de actividades en diferentes localidades, con el objetivo de fomentar la inclusión y la diversidad en la selección de los miembros que desempeñarán un papel crucial en el proceso electoral.

El presidente de la JCE, Román Jáquez Liranzo, explicó que una novedad es que en la reestructuración de la Junta Electoral de Santiago se amplían los miembros titulares de 3 a 5 por mandato de la Ley 20-23, que establece dicha ampliación a partir de los mil colegios electorales por municipio.

of-am