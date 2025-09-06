Javier asegura Gobierno PRM inaugura «obras incompletas»

Francisco Javier García

AZUA, República Dominicana. – Francisco Javier García, aspirante presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), afirmó que el actual gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) “se ha especializado en inaugurar obras que no ha terminado”.

Al ser preguntado por periodistas sobre el estado de la presa de Azua, expresó: “Lo que ocurre con este gobierno es que inaugura obras que no ha concluido. Cuando se inaugura una presa, debe hacerse con sus canales de riego, las terminaciones y todo lo relacionado con su operatividad. Desde aquí hacemos un llamado al gobierno para que concluya los trabajos de la presa de Azua, a fin de aprovechar toda la inversión realizada y que la obra cumpla su objetivo de dotar de agua a las zonas agrícolas”.

RESTABLECERÍA PROGRAMAS AGROPECUARIOS

Durante un encuentro con representantes del sector agropecuario de esta zona, Javier se comprometió a restablecer «todos los programas que impulsó el gobierno del PLD en beneficio del campo».

“Lamentamos profundamente la crisis en la que se encuentra el sector agropecuario debido a las políticas erradas del PRM, que ha abandonado por completo el campo dominicano. Por eso, hoy nos comprometemos, frente a ustedes, de que desde que asumamos el gobierno en el 2028, restableceremos todos los programas que con éxito implementó el PLD”, enfatizó.

Tras escuchar las inquietudes de los munícipes, el dirigente político manifestó que, a pesar de las promesas de cambio, lo que ha recibido el pueblo es abandono, crisis e inseguridad.

Javier visitó los municipios de Las Charcas, Las Yayas de Viajama, Padre Las Casas, Peralta, Sabana Yegua, Pueblo Viejo, Tábara Arriba, Guayabal y Estebanía. Una nota de prensa de su equipo de campaña dice que en cada localidad los ciudadanos expresaron su preocupación por la falta de apoyo al sector agrícola, a pesar de contar con tierras fértiles, lo que ha obligado a muchos a migrar a otras ciudades en busca de oportunidades.

