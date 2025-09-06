Jassel Pérez concretiza pacto de dos años para jugar en España

Jassel Pérez

SANTO DOMINGO.- Un movimiento esperado por muchos, finalmente fue concretado.

Jassel Pérez, de los baloncetistas con más talento en República Dominicana llevará su juego al continente europeo, tras firmar un acuerdo de dos temporadas con el Covirán Granada.

Se espera que Pérez sea cedido al Grupo Alega Cantabria de Primera FEB.

Dominio

Pérez viene de coronarse campeón por segunda temporada seguida en la Liga Nacional de Baloncesto con los Titanes del Sur.

Este año, fue electo el Más Valioso en la final que Titanes barrió a Metros.

Selecto grupo

Con este movimiento, “El rey del pop”, como es conocido entra a un selecto grupo de jugadores dominicanos que verán acción en la considerada segunda mejor liga de baloncesto en todo el mundo, en donde también figuran Chris Duarte, Andrés Feliz, Jean Montero, Joel Soriano y Omar Silverio.

El primero

Manuel Reyes, “Marega” fue el primero en confirmar que Jassel había pactado en el basket español, desde el pasado 23 de agosto.

of-am