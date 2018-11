James Feldeine muestra su brillo en el baloncesto israelí

JERUSALEM (Israel) – El jugador del Hapoel Bank Yahav Jerusalem James Feldeine no tenía un gran nombre en el mundo del baloncesto cuando hace ocho años dejó Quinnipiac University, pero no te lleves a error. Ahora mismo, todo el mundo sabe quién es en Europa.

Ha convertido en un hábito realizar grandes actuaciones en el Viejo Continente, y lo hace en lugares donde el baloncesto se sigue como una ferviente religión.

La última explosión ocurrió el miércoles en casa contra el CEZ Nymburk. Entró entonado en el partido y anotó un tiro tras otro hasta firmar 9 triples en su camino a los 35 puntos.

“Ya he jugado algunos partidos como este”, afirmó.

“El primer tiro entró y me sentó muy bien. El entrenador (Oded Kattache ) me dio mucha confianza. El equipo al completo, los asistentes, también me la dieron y me permitieron tirar todos esos lanzamientos. Esta noche, todos entraron”.

El jugador de 30 años también logró 5 rebotes y 4 asistencias, elevando su ranking de eficacia a los +39. Por tanto, no es sorprendente que se haya llevado el MVP de la jornada 5.

Feldeine ha estado en movimiento desde sus días de universidad.

El jugador nativo de New York no empezó su carrera entre las brillantes ciudades de la NBA, sino que ha tenido que tomar otro camino más distinto. Lanzó su carrera en España en el CB Breogan y estuvo entre los máximo anotadores de la segunda división, la LEB Oro.

Al año siguiente, en 2012, pasó a la primera competición, la Liga Endesa, de la mano de Fuenlabrada.

Feldeine abrazó la oportunidad con la dos manos jugando un par de temporadas en el club consiguiendo vestir la camiseta de la República Dominicana en la Copa del Mundo FIBA 2014.

Y aprovechó la oportunidad en el evento bandera de FIBA, promediando 9.7 puntos, 4.3 rebotes y 3.0 asistencias por partido. Tras ayudar a su equipo en la Fase de Grupos, Feldeine y los suyos no pudieron vencer a Goran Dragic y Eslovenia en los octavos de final, anotando 18 puntos y logrando 8 rebotes. Firmó un 8 de 14 en tiros de campo y Eslovenia ganó por 71-61.

La exhibición del miércoles fue la mejor en la BCL. Había logrado partidos de 16,17 y 15 puntos, respectivamente en los tres primeros partidos de la competición. Aunque él quería más y en el partido contra el Nymburk rompió completamente la estadística.

“Me he estado comiendo un poco la cabeza en los partidos anteriores”, dijo. “He fallado algunos tiros que no debería, así que a la mínima que he podido alguien ha tenido que pagar los platos rotos y esos han sido los de Nymburk”.

Al entrar en el partidos, Feldeine había conectado en 9 de 28 intentos (32.1 por ciento) desde el triple. Esa sería una tasa de éxito aceptable para muchos entrenadores. Pero lanzar a un 75 por ciento como lo hizo contra Nymburk, bueno, eso es ridículamente bueno.

Entonces, ¿qué vamos a hacer con esta actuación de Hapoel Jerusalem? Son sin duda uno de los equipos que pueden luchar por el título esta temporada.

“Ocurre a veces. Comienzo muy flojo y luego me caliento. Sólo quiero que las cosas sigan fluyendo para tener el éxito que mi equipo merece”.

Nos lo preguntamos hace un par de semanas cuando viajaron a Bélgica y se desvanecieron en el cuarto periodo antes de caer ante Telenet Antwerp Giants, 101-89.

Aunque ya no nos lo estamos preguntando. Son un candidato al título.

La semana pasada, el equipo llegó a España y se enfrentó al ex equipo de Feldeine, Montakit Fuenlabrada, y los rompió en pedazos, 105-75. Ahora han dominado al talentoso equipo de Nymburk, aunque no hayan jugado al máximo.

Hay batallas de BCL más duras en las que participará Hapoel Jerusalem, incluida una próxima semana en Freak City contra Brose Bamberg. También hay equipos como Segafredo Virtus Bologna, UCAM Murcia e Iberostar Tenerife que podrían cruzarse el camino, equipos que actualmente están invictos y que están destruyendo la competencia como lo hizo Jerusalén esta semana.

¿Y si Feldeine sale y golpea 9 triples de la misma manera que lo hizo el miércoles frente a un ruidoso público en casa? Es difícil ver a un oponente viviendo con ellos.

“Sucede”, dijo. “A veces empiezo lento y me caliento. A veces empiezo caliente y empiezo a enfriarme. Seguí avanzando, seguí disparando (contra Nymburk). Tengo algunos fáciles para comenzar el juego y eso me hizo ir a ciencia cierta “.

