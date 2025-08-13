Jamás regulación de haitianos (OPINION)

El autor es periodista

El Consejo Económico y Social (CES) ha prometido presentar en la semana que discurre los resultados de las seis mesas de trabajo estructuradas para dar una respuesta a la crisis haitiana, luego del encuentro realizado con esos fines por el presidente Luis Abinader y los exmandatarios Hipólito Mejía, Leonel Fernández y Danilo Medina.

Sobre estos resultados se ha especulado mucho acerca de la posibilidad de que muchos vecinos sean regulados para fortalecer diversos sectores de la economía nacional, conforme a los reclamos de empresarios agrícolas, construcción y otros, que alegan que esa obra de mano es necesaria para el desarrollo de sus respectivas áreas.

Sin embargo, estos mismos sectores se niegan a invertir en tecnología para suplir gran parte de esa alegada necesidad, pero como requiere de sacrificio económico no lo acogen porque estiman que la nación debe sacrificarse por sus intereses particulares.

Entrada y regreso

Si es tan cierto que la obra de mano haitiana es indispensable para sus intereses, que no es lo mismo para la economía del país, que promuevan la firma de contratos con Haití, para que esos obreros puedan entrar y salir, sin sus familias, a cumplir el compromiso y regresar sin obligación alguna para el Estado.

Que se establezcan servicios de salud ambulatorios y otros que se requieran para garantizar la salud y el desempeño de esos trabajadores temporeros y que paguen al fisco los impuestos requeridos.

El gobierno del presidente Luis Abinader no debe caer en el error de permitir que el país se siga llenando de haitianos, porque al final del drama, los dominicanos pagaremos y moriremos, para que ellos vivan.

Demostrado está que nos odian visceralmente y que su propósito ulterior es adueñarse del territorio y, pena de la vida y la honra de quien lo permita, porque la historia los juzgará como al peor de los judas.

Los verdaderos dominicanos estaremos firmes y a la vanguardia, porque este paso sería muy riesgoso para la soberanía y los intereses de la nación. ¡No a la regulación!

