ITALIA: Película de Ramses Jiménez compite en prestigioso festival cine

Ramses Jiménez y Jorge Lendeborgh Jr. rodean al director de la película Critical Thinking, John Leguizamo

SANTO DOMINGO.- “Critical Thinking”, película en la que participa el actor dominicano Ramses Jiménezy junto a sus colegas compatriotas Ángel Curiel y Jorge Lendeborg, entra en competencia en el prestigioso festival Italiano Taormina Film Fest que se lleva a cabo del 11 al 19 de Julio.

Dirigida por el talentoso puertorriqueño John Leguizamo y escrita por el estadounidense Dito Montiel, la película está basada en una historia real que tiene lugar en 1998, y nos muestra al equipo de ajedrez de Miami Jackson Senior High School que desafía las probabilidades de convertirse en la primera escuela secundaria urbana en ganar el US National Campeonato de ajedrez.

Debido al control de la crisis sanitaria provocado por el Covid-19, la película podría ser estrenada en los cines durante el otoño de este año.

Ramses, que nació y creció en la República Dominicana, vivió su juventud entre Santo Domingo y el sur de Chicago. La experiencia de dos culturas completamente diferentes al mismo tiempo despertó su pasión como artista, logrando estudiar en Columbia College Chicago, donde se especializó en Dirección de Cine.

Entre sus apariciones en películas de Hollywood se destaca Nothing Like the Holidays, Hotel Artemis, y Let’s go to Prison. Dentro su larga lista de series sobresalen Fear The Walking Dead y la serie del 2020, Lincoln Rhyme, de la cual esta última es uno de los protagonistas junto al veterano actor Michael Imperioli, quien se hizo famoso por ser parte del elenco de la exitosa serie Los Sopranos.

En este momento Jiménez se prepara para trabajar una serie de proyectos en República Dominicana que incluyen trabajos como director y actor de documentales, cortos y largos metrajes.