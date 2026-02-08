ITALIA: Graves disturbios entre policías y manifestantes Milán

MILÁN, 8 de feb (EUROPA PRESS) – Miles de manifestantes han protestado este sábado en esta ciudad italiana contra la celebración de los Juegos Olímpicos de Invierno y en particular contra la presencia del vicepresidente estadounidense, JD Vance. Al menos seis personas han sido detenidas.

Organizaciones propalestinas, sindicatos de baes y centros sociales han convocado una manifestación junto a la Villa Olímpica secundada por unas 5.000 personas.

La Policía ha empleado gases lacrimógenos y cañones de agua contra los manifestantes cuando se han acercado al cordón instalado en Corvetto, en el sureste de la ciudad. En el lugar había vehículos policiales blindados, barreras móviles y personal policial.

Hasta seis manifestantes han sido detenidos por la Policía y los Carabineros, todos ellos de nacionalidad italiana. Unos 2.000 manifestantes se han concentrado ante la comisaría de Brenta para exigir la liberación de los detenidos, aunque finalmente se han dispersado.

Cuatro muertos por avalanchas en el norte del país