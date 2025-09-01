ISLAS VIRGENES: Dominicana es asesinada por su ex pareja

POR D. MAXIMILIANO CONTRERAS

SAINT THOMAS, Islas Vírgenes. – Una mujer dominicana fue asesinada por su ex pareja en un hecho ocurrido en un hotel de este litoral tuístico.

Fue identificada como Maireni Tiburcio Heredia. Era hija de la vicealcaldesa de Sabana Grande de Boyá.

Tiburcio Heredia murió a manos de Tizoni Mahoney, pese a que se encontraba bajo “protección oficial” en un centro de refugio en la isla.

El hecho fue notificado a través del 911 por una mujer que se encontraba en el Hotel Galleon House, desde donde se alertó a las autoridades del suceso. La investigación está a cargo del Virgin Islands Police Department (VIPD) y del Criminal Investigation Bureau (CIB).

ANTECEDENTES DE VIOLENCIA

De acuerdo con fuentes policiales, Tiburcio había denunciado en reiteradas ocasiones el acoso y agresiones físicas de Mahoney, con quien inició una relación en noviembre de 2023 y se casó en marzo de este año. Testimonios indican que el hombre era extremadamente celoso y la sometía a amenazas constantes, incluso obligándola en ocasiones a intentar “autodeportarse”.

Uno de los episodios más graves ocurrió el 3 de julio de 2025, cuando la víctima saltó de un vehículo en movimiento en el aeropuerto Cyril E. King, tras ser presionada en el cuello por Mahoney, quien además la habría apuntado en varias ocasiones con un arma de fuego.

