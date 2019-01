Irregularidades en vehículos exonerados por Senadores

Nuestros 32 Senadores gastaron en la compra de vehículos exonerados en los 6 años de gobierno del presidente Danilo Medina 2012-2018 US 9, 441,047 millones el cual dejo de ingresar al estado si deducimos el 37% o sumamos el sacrificio fiscal más de US 3 millones.

La mayoría de estos vehículos a pesar de las prohibiciones de ventas por 5 años, terminan en manos de particulares que pagan dinero a los senadores por estos privilegios.

El gobierno quito a los 32 senadores las exoneraciones de vehículos y dispuso en el artículo 16 de la ley de presupuesto el pago de un tope de US 100 mil cada dos años.

En Las estadísticas de exoneraciones de vehículos de Hacienda aparecen 31 Senadores con vehículos exonerados. Solo falto el Senador de Santo Domingo DN Reynaldo Pared Pérez Presidente del Senado que aunque tiene exoneraciones anteriores no utilizo este privilegio en estos 6 años.

El Senador de la Provincia Peravia Wilton Guerrero compro un vehículo exonerado en el 2014 una Range Rover Sport por US 95,685 en su periodo 2010-2016 pero pese a que solo le tocaba dos exoneraciones 2016-2020, de manera irregular compro 3 vehículos exonerados en el 2018 1) un Audi Modelo R8 por US 144,319, 2) un Toyota Land Crucer 200 VX por US 79,500 y 3) un Mercedes Benz AMG. GLE 63 por US 120 mil.

Otra que cometió irregularidades fue la Senadora Cristina Amesquita Lizardo dado que en el 2012 compro una Lexus LX 570 por US 70,591 y en el 2016 compro otro Lexus LX570 por US 99 mil para el periodo 2010-2016 pero pese a que le tocaba una sola exoneración para el primer periodo del 2016-2020 compro dos vehículos exonerados en el 2018, un Porsche Panamera Turbo S por US 127,640 y una Lexus Modelo LX 570 por US 79,010.

De los vehículos más caros y por lo que más impuestos pierde el estado dominicano fueron comprados por tres Senadores. El más caro de todos lo compro el Senador de Azua Rafael Calderón que pago por un Rolls Royce US 264,100.

Le sigue el Senador italiano de Monte Plata Charles Mariotty que compro un Aston Martin DB 11 por US 243,102. Y la Senadora de la botellita de agua Sonia Mateo de Dajabon que compro un Mclaren 570s por US 205 mil. También compite entre los más caros y de mayor perdidas, la Senadora del Seíbo Ivonne Chahin Sasso que compro un Ferrari California por US 212,500 y el Senador de Montecristi, Heinz Siegfried Vieluf Cabrera que compro un Mercedes Benz G65 AMG por US 202, 647.

Si la fiscalía investiga estas exoneraciones puede comprobar el fraude que estos congresistas cometen contra el estado. En este link están publicados los nombres de los Senadores, la Marca y el Modelo del vehículo, el precio en Dólares, el sacrificio fiscal y los años en que se reportaron al Ministerio de Hacienda estas transacciones.

https://drive.google.com/open?id=1MiU9UvZqHQY9te_NSK5d737dP49mtPHc

ALMOMENTO.NET publica los artículos de opinión sin hacerles correcciones de redacción. Se reserva el derecho de rechazar los que estén mal redactados, con errores de sintaxis o faltas ortográficas.