Irregularidades de Eligio Jáquez en cobro de pasaportes en NY (OPINION)

EL AUTOR es periodista. Reside en Santo Domingo.

1-En un intento por aclarar sus ganancias el Cónsul de New York EU, el Ingeniero Eligio Jaquez nos envió un informe de ingresos y egresos de la Sede de Manhattan y de las 6 oficinas pero luego de analizarlo y cotejarlos con otros informes ha resultado en un faltante de ingresos.

2-Según la Cancillería el Consulado de NY en 2021 registra que la Sede de Manhattan recibió de ingresos mensuales US $778,345, New Jersey US $158,595, Pensilvania US $89,015, Long Island US $18,170, Haverstraw US $5,940, y Bronx US $104,544. Que en devoluciones pagó US $12,596 y que en total recibe US $1,148,806 mensuales.

3-De esa cantidad alega que desde las 7 oficinas se paga mediante remesas al Tesoro Nacional a la Dirección General de Pasaporte por el costo de pasaportes US $21 y US $20 por el costo de cada visa lo que en total suma US $145,567 mensuales.

4-En los gastos administrativos que cubre materiales de oficinas, rentas de equipos, servicios telefónicos, internet, impresos contribuciones, publicidad, y gastos menores necesarios para el desempeño de las operaciones un total de US $195,420 mensual.

5-Igual se gasta en nóminas Sede Consular US $337,403, New Jersey US $53,000, Pennsylvania US $26,000, Long Island $13,400, Haverstraw US $1,200, Bronx US $17,400, y NYC US $5,600. Total US $453,013 mensuales. Y de alquileres de locales a esas oficinas se gasta US $83,033 mensuales.

6-Además en previsiones se paga por regalías y feriados US $38,000, desfiles y deportes US $34,000, apoyo envejeciente US $34,000, ayudas funerarias US $41,000, estímulos a empleados US $34,000, Y liquidación de personal US $66,000. Para un total de US $1,124,355 mensual

7-El total de gastos por oficinas en Manhattan US $949,201, NJ US $76,056, Pensilvania US $37,969, Long Island US 14,368, Haverstraw US $4,236, Bronx US $36,339 y NYC US $6,182 para un total de US $1,124,355 mensuales

8-Cuando el Consulado resta el ingreso mensual de los gastos solo le quedan US $24,450. Sin embargo, trata de engañar a la comunidad con esos gastos corrientes. Los gastos de nóminas por US $453,013 y por rentas de locales por US $83,033 equivalente a US $536,046 los paga el gobierno y se traducen en ingresos mensuales del Cónsul los cuales calculado al año suman un total de US $6,432,552

9-Además encontramos serias irregularidades que favorecen al Cónsul en otro informe de ingresos del Consulado de NY por la cantidad de los servicios y de su cobro, donde la Cancillería reporta en 2 cuadros que en 2021 las oficinas consulares vendieron 194 visas por un monto de US $15,710. 21,394 documentos de legalizaciones por un monto de US $1,525,001 y 61,401 libretas de pasaportes por un monto de US $3,350,332.00

10-Observe bien que la venta de pasaportes recaudó US $3,350,332 pero al calcular la cantidad de libretas vendidas en 2021 que fue de 61,401 por su precio fijado por el Cónsul en Febrero del 2021 de US $130 se obtiene US $7,982,130 reflejando un faltante por más de US $4 millones.

11-Con esas irregularidades en la venta de los pasaportes 2021, es difícil confiarr que esa cantidad de visas de 194 recaudó US $15,710 y que las 21,394 legalizaciones devengaron US $1, 525,001. ¿Quién debe investigar y aclarar estas irregularidades de Eligio Jaques? Debe ser una auditoría especial de CC pero los consulados en el exterior tienen derechos de quedarse con todos los ingresos de manera ilegal y no pasa nada. jpm-am