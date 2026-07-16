Irán vuelve a atacar objetivos de los EE.UU. en el Oriente Medio

Teherán, 16 de julio (EFE).- Irán afirmó este jueves haber atacado objetivos militares estadounidenses en Jordania, Kuwait y Baréin, en una nueva oleada de operaciones contra instalaciones de Estados Unidos en Oriente Medio, en respuesta a los bombardeos de esta madrugada contra el territorio iraní.

Según un comunicado de la Guardia Revolucionaria, sus fuerzas aeroespaciales atacaron con misiles balísticos los hangares de almacenamiento de cazas estadounidenses y un nuevo centro de mando y control de Estados Unidos en una amplia base en Al Azraq, en Jordania, según informó la agencia Tasnim.

El cuerpo de elite iraní ha enmarcado este ataque en la octava oleada de la Operación Nasr 2, con la que Teherán está respondiendo a la ofensiva estadounidenses contra varios puntos del país.

El último, según el comunicado, se registró en las inmediaciones del hospital Bagaei, en la ciudad suroccidental de Ahvaz, especializado en el tratamiento de niños con cáncer, que aunque no causó víctimas, tuvo que ser evacuado.

Jordania intercepta ocho misiles iraníes y Kuwait drones

En otro comunicado, la Guardia informó del lanzamiento de misiles y drones contra la base estadounidense de Ali al-Salem, en Kuwait, y contra la base de Sheikh Isa, en Baréin.

Jordania ha asegurado este jueves haber interceptado ocho misiles iraníes dirigidos a su territorio, sin que se hayan registrado víctimas o daños materiales,

En Kuwait, otro aliado de EE.UU., el Éjercito informó en un comunicado de sus defensas aéreas «enfrentaron ataques de drones» en distintas zonas del país, sin precisar su origen ni la existencia de daños materiales o víctimas.

Por su parte Baréin, sede de la Quinta Flota de EE.UU., anunciaba en otro comunicado del Ministerio de Interior difundido a medianoche, que el reino del Golfo «activó las sirenas» para advertir de un ataque, e instó a sus «ciudadanos y residentes a mantener la calma, dirigirse al lugar seguro más cercano y seguir las noticias a través de los canales oficiales».

Nuevos bombardeos estadounidenses

EE.UU. reanudó los ataques contra Teherán el pasado fin de semana, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, diera por finalizada la tregua con Irán.

Desde entonces, ha lanzado cuatro oleadas de ataques contra territorio iraní, que han causado al menos la muerte de 30 civiles, según la denuncia del régimen de Teherán.

El último se ha registrado esta madrugada. El Comando Central de EE.UU. (Centcom) informó de una serie de bombardeos contra centros de mando iraníes, sistemas de misiles y drones e instalaciones de vigilancia «para debilitar aún más la capacidad de Irán».

La batalla por el control del estrecho de Ormuz

Junto a las operaciones militares, EE.UU. e irán se han vuelto a enfrentar por el estrecho de Ormuz.

La Guardia Revolucionaria iraní anunció el domingo el cierre de ese estratégico paso marítimo, con la advertencia de que «la única vía para reabrirlo será que Estados Unidos cumpla las disposiciones del memorando de entendimiento firmado en la reunión de Islamabad, ponga fin a sus acciones hostiles y permita que prevalezcan las leyes iraníes»

Lejos de aceptar la reclamación iraní, EE.UU. reimpuso el martes por la noche el bloqueo naval sobre buques y puertos iraníes.