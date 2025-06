Irán exige a Trump no falte al respeto al ayatolá Ali Jamenei

TEHERAN, 28 Jun.- El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha exigido al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que no falte al respeto al líder supremo del país, el ayatolá Alí Jamenei, al interpretar como un insulto el hecho de que el mandatario estadounidense considerara este pasado viernes como una jactancia la declaración de victoria formulada por la gran autoridad de Irán y llamarle mentiroso.

Trump denunció ayer el discurso de «odio» pronunciado el jueves por Jamenei, a quien ha asegurado que «salvó» en el último conflicto porque «sabía exactamente dónde se escondía».

«Le salvé de una muerte muy fea y humillante y no tiene por qué decir: gracias, presidente Trump», ha declarado el inquilino de la Casa Blanca, que ha recriminado de manera particular a Jamenei que dijese que Irán había «ganado la guerra» cuando «sabe que es una mentira». «Se supone que un hombre tan creyente no debería mentir», ha añadido.

En respuesta, Araqchi ha avisado a Trump que, «si desea con sinceridad» un acuerdo nuclear con la república islámica, recién salida de un conflicto armado con Israel, «debería dejar de lado el tono irrespetuoso e inaceptable hacia el líder supremo de Irán y dejar de herir a sus millones de fieles seguidores».

«La buena voluntad engendra buena voluntad, y el respeto engendra respeto», ha añadido el ministro en su cuenta de la red social X.

Araqchi ha insistido por último en que su país ha salido bien parado de este conflicto, porque demostró que «el régimen israelí no tenía otra opción que acudir a «Papá», en referencia a Estados Unidos, «para evitar ser aplastado por nuestros misiles, no tolera amenazas ni insultos».

«Si estas fantasías conducen a errores peores, Irán no dudará en revelar sus verdaderas capacidades, lo que sin duda pondrá fin a cualquier delirio sobre el poder de Irán», ha avisado el ministro.

of-am