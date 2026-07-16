Irán descarta «por ahora» reanudar negociaciones con EU

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TEHERAN.- Irán no tiene previsto reanudar por el momento las negociaciones con Estados Unidos y concentra sus esfuerzos en la defensa del país, afirmó este miércoles el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores y jefe del equipo negociador, Esmail Baghaei.

“Actualmente no tenemos planes de negociar; nos centramos en la defensa”, declaró Baghaei, citado por la agencia semioficial Tasnim. El funcionario explicó que cualquier acuerdo es un sistema integral de obligaciones mutuas y advirtió que, si Washington incumple sus compromisos, Teherán también se abstendrá de cumplir los suyos. “Este es el enfoque que seguiremos en el futuro”, puntualizó.

Además, aseguró que las Fuerzas Armadas iraníes responderán de manera equivalente a cualquier ataque dirigido contra el país.

RUPTURA DEL ALTO EL FUEGO

Desde el domingo, Estados Unidos lleva a cabo ataques aéreos diarios contra varias ciudades e islas iraníes, argumentando que responde a acciones de Teherán contra buques mercantes en el estrecho de Ormuz. El martes, el Comando Central de EE.UU. anunció nuevas operaciones militares y la reanudación del bloqueo naval contra Irán.

En respuesta, Teherán bombardeó instalaciones que identificó como posiciones militares estadounidenses en varios países árabes, mientras algunos de esos Estados reportaron víctimas civiles y daños en infraestructuras.

Washington y Teherán habían firmado en junio un memorando de entendimiento, con mediación de Qatar y Pakistán, que incluía un alto el fuego como paso previo a un acuerdo definitivo. Sin embargo, el 8 de julio, el presidente Donald Trump declaró terminado el cese de hostilidades tras una nueva escalada.