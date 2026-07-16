Irán descarta «por ahora» reanudar negociaciones con EU

TEHERAN.- Irán no tiene previsto reanudar por el momento las negociaciones con Estados Unidos y concentra sus esfuerzos en la defensa del país, afirmó este miércoles el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores y jefe del equipo negociador, Esmail Baghaei.
“Actualmente no tenemos planes de negociar; nos centramos en la defensa”, declaró Baghaei, citado por la agencia semioficial Tasnim. El funcionario explicó que cualquier acuerdo es un sistema integral de obligaciones mutuas y advirtió que, si Washington incumple sus compromisos, Teherán también se abstendrá de cumplir los suyos. “Este es el enfoque que seguiremos en el futuro”, puntualizó.
Además, aseguró que las Fuerzas Armadas iraníes responderán de manera equivalente a cualquier ataque dirigido contra el país.
RUPTURA DEL ALTO EL FUEGO
Desde el domingo, Estados Unidos lleva a cabo ataques aéreos diarios contra varias ciudades e islas iraníes, argumentando que responde a acciones de Teherán contra buques mercantes en el estrecho de Ormuz. El martes, el Comando Central de EE.UU. anunció nuevas operaciones militares y la reanudación del bloqueo naval contra Irán.
En respuesta, Teherán bombardeó instalaciones que identificó como posiciones militares estadounidenses en varios países árabes, mientras algunos de esos Estados reportaron víctimas civiles y daños en infraestructuras.
Washington y Teherán habían firmado en junio un memorando de entendimiento, con mediación de Qatar y Pakistán, que incluía un alto el fuego como paso previo a un acuerdo definitivo. Sin embargo, el 8 de julio, el presidente Donald Trump declaró terminado el cese de hostilidades tras una nueva escalada.
No puedo creer que el DÍSCOLO, PEDÓFILO, VIOLADOR SEXUAL Y DIFAMADOR DE MUJERES, ya está buscando cumplir con el memorándum de entendimiento, y esta pidiendo conversaciones. Es demasiado pronto, debe esperar 5 u 8 ataques más de los persas.
Además, los ARRASTRADOS DE M.I.E.R.D.A., piden que lance la bomba que ha prometido lanzar.
Sigan con su fanatismo religioso- político que USA les va a dar lo que tanto desean:
Ir al cielo donde les esperan 73 vírgenes.
Todos sus » mártires» irán no al cielo sino al mismo infierno. Asesinar cristianos , mentir y hacer trampas es lo único que les enseña el Corán. Sorpresa se llevarán cuando vean la Paila hirviendo cuando lleguen ante Lucifer.
Mientras tanto Trump los sigue moliendo, sigan con su arrogancia y creencias inútil
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En un momento de tantas noticias malas para los ARRASTRADOS DE M.I.E.R.D.A., una buena, es como un vaso de agua helada en medio del desierto, y yo soy el portador de ambas.
Coooooorrran ARRASTRADOS:
Confirmado | Estados Unidos permitirá la estadía legal y permiso de trabajo sin visa americana en el pasaporte a quienes puedan obtener el Formulario I-918: quiénes aplican.
Pasaporte azul y dólares para viajar.
Para los que no saben que formulario es este:
I-918, Petición de Estatus U de No Inmigrante.
Ahora la mala noticia:
Hay dos ARRASTRADOS que no deben perder su tiempo buscando este formulario.
1.- El que dijo que los tribunales de Estados Unidos fabrican las evidencias;
2.- El que dijo que el Excelentísimo Señor Presidente de Estados Unidos era un «DÍSCOLO».
Ellos saben quienes son. Si entran, la CIA los espera.