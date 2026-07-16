Irán califica «crimen de guerra» ataque EU a hospital de cáncer

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TEHERAN.- El Gobierno de Irán calificó como “crimen de guerra” el ataque ejecutado por el Ejército de Estados Unidos durante la madrugada contra el Hospital Shahid Baqaei de Ahvaz, en la provincia de Juzestán, que atiende a pacientes con cáncer, en su mayoría niños.

El portavoz del Ministerio de Exteriores, Esmaeil Baqaei, aseguró en redes sociales que el bombardeo “constituye un crimen de guerra cobarde” contra “seres humanos inocentes”, especialmente “niños que luchan de forma valiente por sus vidas”.

211 PACIENTES

Denunció que el ataque obligó a la evacuación de emergencia de 211 pacientes que recibían quimioterapia y causó “sufrimiento y ansiedad severos” a los menores hospitalizados. Baqaei comparó la acción con “las atrocidades de Israel contra instalaciones sanitarias” y criticó que quienes “predican los Derechos Humanos” hacen “la vista gorda ante ataques contra hospitales”.

El rector de la Universidad de Ciencias Médicas de Ahvaz, Hatem Bustani, informó que el centro —especializado en enfermedades hematológicas y oncológicas— reanudó sus actividades tras una interrupción de menos de seis horas.

La evacuación se realizó para proteger al personal y a los pacientes.

“Esta mañana se ha reanudado la prestación de servicios médicos con el regreso de pacientes y los nuevos ingresos ya está en marcha”, detalló a la agencia Mehr.