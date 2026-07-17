Irán acusa a Israel de arrastrar EU a una guerra que no ganará

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TEHERÁN.- El canciller de Irán, Abbas Araghchi, cuestionó este viernes la influencia de Israel en la política de Estados Unidos y advirtió que Tel Aviv busca arrastrar a Washington a un conflicto “innecesario que no puede ganar”.

En su cuenta de X, el ministro de Exteriores citó un artículo de Time que reporta que una campaña digital financiada por Tel Aviv habría estado detrás de críticas coordinadas en el entorno mediático conservador estadounidense contra el acuerdo alcanzado el mes pasado con Irán.

«Se advierte a los estadounidenses sobre la influencia extranjera», escribió Araghchi, señalando que se trata de una «amplia campaña israelí para engañar a la Administración de EE.UU. y arrastrarla a una guerra innecesaria que no puede ganar».

ESCALADA MILITAR

El memorando de entendimiento entre Teherán y Washington, firmado el pasado 17 de junio, quedó en entredicho después de que el presidente Donald Trump diera por terminada la tregua la semana pasada.

Desde entonces, se han producido intensos intercambios de ataques, que incluyeron bombardeos estadounidenses incluso contra infraestructura civil de la República Islámica. Irán ha respondido con ataques contra bases de EE.UU. en la región. Además, Washington restableció su bloqueo militar a puertos iraníes.