Invitación de cambio trascendental

EL AUTOR es periodista, reside en Barahona.

Se puede decir que ya todo ha cambiado, no todo lo que ha de cambiar pero el proceso de cambio esta en marcha. La crisis actual, la cual es muy significativa desde que ha paralizado al mundo prácticamente, ha sido el detonante, la chispa, el embrión, que tiene su nombre Coronavirus conocido científicamente: Covid-19. De múltiples percepciones, conceptualizaciones y análisis que expresan su naturaleza, su impacto y sus consecuencias dentro del plano total de existencia de la humanidad.

Está rompiendo surco, arando la tierra y sembrando una semilla, alegóricamente escrito, que traerá un nuevo fruto.

Las condiciones forzadas que imperan de paralización y aislamiento, debido a la fácil propagación del letal elemento, llevan directamente a pensar y por tanto a evaluar la evidente fragilidad intrínseca de la vida y de esa manera, en lo característico del momento, la re-valoración de los componentes motivacionales de la vida en la sociedad humana, en todas sus formas de organización, comenzando con la unidad básica que es la familia. Entonces, posiblemente, se manifieste la oportunidad de surgir un nuevo propósito, un nuevo anhelo, quizas buscando una satisfacción que nunca antes se logró.

Es lógico, tiene que ser, debe haber una razón por la que existimos. Muchos podrán darse cuenta reflexionando cuál ha sido el camino que se ha transitado y aunque hasta hace poco les parecía satisfactorio, en realidad y ahora que lo han podido visualizar, simplemente, se dan cuenta que no es así. Definitivamente que hay excepciones pero no es la norma, no es lo que generalmente sucede.

Todo lo contrario. Persiste un hambre por conocer con cierto grado de certeza, lo más intimo de sí mismo, aunque se convenzan que la fe les salva. Que es algo que tiene fundamento, sin embargo, en situaciones como esta aspiran, sospechan o intuyen un anhelo profundo de conocer realmente a DIos.

Todas las religiones plantean respuestas que posiblemente hagan trabajar mecanismos Psicosociales que les provean cierta seguridad de que suplen esa intima necesidad de la identificación con Dios. Sin embargo hay inseguridades, dudas, en estas situaciones y ante el surgimiento de esos cuestionamientos íntimos, en el mejor de lo casos, ya que muchas veces la urgencias de respuestas más profundas prevalecen, dejando un vacío pocas veces reconocible y mucho menos aceptado.

Recientemente llegó a nuestras manos esta verdad: Las respuestas que buscamos están dentro de nosotros mismos y lo que hay que hacer es eso, buscar.

Cito: En el Evangelio según Lucas, los fariseos preguntan a Jesús cuando viene el Reino de Dios. Les responde (17:20-21), “El Reino de Dios no viene con señales que deben observarse; ni dirán: ‘¡Aquí está!’ o ‘¡Ahí!’ porque he aquí, el Reino de Dios está dentro de ti.” En la Dhammapada (una colección de las enseñanzas orales del Buda) el Buda dice (18:255) “El camino no está en el cielo. El camino está en el corazón.

Durante muchos años detuve la búsqueda, al darle prioridad lo que en esos momentos entendí, de acuerdo a mis experiencias y conocimientos hasta entonces, concentrando mi atención al desarrollo profesional e intelectual y al cuido y desarrollo de mi familia, hoy en dia, cumplidas satisfactoriamente esas metas, despues de una extraordinaria jornada de exhausta búsqueda y bebiendo de multiples fuentes; todas buenas y que contribuyeron a ir dirigiéndome hacia mi sagrado objetivo, que es encontrar lo que para mi es el mejor camino hacia Dios.

Esa difusa y difícil búsqueda me permitió ir formando un mapa , coherente, indicando cada paso y fase de desarrollo por lo cual es necesario ir transcendiendo gradualmente y llegando incluso a lograr concretamente saber las incidencias que se escenificarian al llegar este transcendental momento.

El nuevo propósito que me anima para completar y celebrar mi union o encuentro con Dios es servirle, ayudarle a que los demas igualmente lo busquen y lo encuentren. No me identifico con ninguna religión en particular, entiéndase bien claro esto. Cada quien asume el camino que su grado de desarrollo y cercanía a Dios le dicte.

Este artículo, que es una declaratoria publica de encuentro con Dios, busca invitar a todos los que me leen, movido con toda la sinceridad y la integridad con que me he tratado de caracterizar toda mi vida, con el honesto deseo de que los demás que igualmente sienten esa intima urgencia por Dios, logren su cambio transcendental para lo cual cito aquí las palabras de un Angel:

Es inevitable hacer resistencia al viaje de conexión hacia lo que dice nuestro corazón. Escucharlo es la única alternativa posible.

JPM

