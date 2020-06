Investigan posible envenenamiento de oficiales de la Policía de Nueva York



NUEVA YORK.- Tres oficiales de policía de Nueva York se enfermaron y fueron hospitalizados después de cenar en un Shake Shack del Bajo Manhattan el lunes por la noche, dijo la policía.

Después de una investigación exhaustiva, la policía de Nueva York dijo que no encontró criminalidad por parte de los empleados de Shake Shack, según el jefe de detectives Rodney Harrison. No entró en detalles sobre si las afirmaciones de la Asociación de Beneficencia de la Policía (PBA), de que se encontró algún tipo de solución de limpieza o desinfectante en las bebidas de los oficiales, eran precisas.

Los tres policías de El Bronx fueron asignados para vigilar las protestas en Manhattan y entraron en la cadena de hamburguesas en el Fulton Center alrededor de las 8:30 p.m., según el sindicato. Después de comer y beber una porción de sus batidos, los oficiales descubrieron alguna sustancia tóxica.

No está claro cómo se enfermaron los oficiales, pero el incidente pareció ser accidental.

Shake Shack dijo en un comunicado que estaba “horrorizado” por los informes de que los oficiales se enfermaron y que está trabajando arduamente para obtener una imagen completa de lo que sucedió.

Todos los agentes fueron atendidos en el Hospital Bellevue y dados de alta poco tiempo después, dijeron las autoridades.

En un mensaje de advertencia inicial a los miembros del sindicato después del incidente, la Asociación de Beneficencia de la Policía dijo que todos los miembros del sindicato “se les aconseja inspeccionar cuidadosamente cualquier artículo de comida preparada que compren mientras estén de servicio por posible contaminación”, y les dicen que coman en parejas o grupos.

“Cuando los agentes de policía de la ciudad de Nueva York ni siquiera pueden tomar (una) comida sin ser atacados, está claro que el entorno en el que trabajamos se ha deteriorado a un nivel crítico”, dijo el presidente de la PBA, Pat Lynch. “No podemos permitirnos bajar la guardia ni siquiera por un momento”.

El sindicato no ha reaccionado a la actualización, no se encontró criminalidad. La Asociación de Detectives ‘Endowment Association tuiteó una declaración actualizada el martes por la mañana diciendo “nos alivia saber que no se trató de un intento intencional para hacer daño a nuestros oficiales y nos complace informar que se recuperarán por completo”.

“Queremos agradecer a todo el personal de la policía de Nueva York que respondió de manera eficiente a esta situación potencialmente desastrosa”, continuó el comunicado. “Gracias a Shake Shack por su cooperación plena y oportuna en la investigación. El hecho es que, por favor, manténgase alerta, manténgase seguro y esté siempre atento a su entorno”.