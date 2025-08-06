Investigan en Haití secuestro personal entidad humanitaria

Puerto Príncipe, 6 ago.- La Policía Nacional de Haití investiga hoy el secuestro de varias personas de la organización humanitaria Nuestros Hermanitos y Hermanas por parte de los pandilleros que aterrorizan la zona de Kenscoff.

Tras el secuestro, en esa localidad ubicado aproximadamente 10 kilómetros al sur-este de esta capital, la entidad decidió cerrar temporalmente todas sus instituciones hasta que los plagiados sean liberados incondicionalmente.

La organización cesó el trabajo en el Hospital Saint-Damien, el Programa Life y el Hospital Saint-Luc.

Esta decisión -según el sitio digital Noticias Kominotek-es una forma de expresar solidaridad con las personas secuestradas e instar a las autoridades a actuar rápidamente para resolver esta crisis de rehenes.

La organización Nuestros Hermanitos y Hermanas es conocida por su compromiso con los niños y las comunidades vulnerables de Haití.

Dicha entidad humanitaria prometió proporcionar actualizaciones periódicas sobre la evolución de la situación y pidió a todos apoyar los esfuerzos en curso para la liberación de los rehenes.

Según el diario Le Nouvelliste, son ocho las personas secuestradas, incluido el director del orfanato, el irlandés Gena Heraty, y un niño de tres años de edad.

of-am