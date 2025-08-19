Investigan cuatro empresas por «colusión» en licitación Inabie

  • Por EFE
  • Fecha: 19/08/2025
Santo Domingo, 19 ago (EFE).- La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (ProCompetencia) investiga a cuatro empresas proveedoras del Estado por la existencia de «indicios razonables» de haber incurrido en «prácticas de colusión» en licitaciones del almuerzo escolar del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie).

La acción se origina tras una alerta remitida por el propio Inabie y un análisis preliminar de la participación de las empresas, indicó ProCompetencia en una nota.

Las empresas Ysabel Gourmet, Guizo y Sabor, D´Angel´s Cooking By Sandez y Crisandez Gourmet, figuran en tres procesos de compra para el Programa de Alimentación Escolar (PAE) realizados entre 2022 y 2023.

USO DE MISMOS AUDITORES Y NOTARIOS

La investigación preliminar de ProCompetencia detectó un patrón de conducta sistemático y atípico a través de los tres procesos, que incluye vínculos societarios entre los oferentes, el uso compartido de los mismos auditores y notarios.

Asimismo, la obtención de documentos clave como pólizas de fianza y permisos sanitarios con numeración consecutiva y en las mismas fechas, lo cual sugiere una posible coordinación para manipular los resultados de los procedimientos.La conducta investigada se tipifica de manera preliminar en el artículo 5 de la Ley 42-08, que prohíbe los acuerdos para coordinar ofertas.

Esta es una etapa en la que se profundizará en los hechos y se garantizará plenamente el derecho a la defensa de las empresas investigadas, las cuales se presumen inocentes hasta que una decisión final y firme determine lo contrario.

Manuel
Manuel
44 minutos hace

El cambio PRM

0
0
Responder
Francisco
Francisco
51 minutos hace

Tantos organismos con funciones parecidas a velar por Los derechos del consumidor y solo sirven para componerse con las empresas, conseguir su fortuna por no hacer su trabajo, y salir de ahí caliente pero con la millonada. Verdad Colgate envenenada?

1
0
Responder
Francisco
Francisco
53 minutos hace

O sea que las tres o cuatro empresas son de los
Mismos propietarios. Y el
Que las recomendó no le
parara nada? Alguien la dio a conocer pero ese se lo tragara la tierra sin que nadie sepa quién es.

1
0
Responder
Federico C
Federico C
1 hora hace

¿Control de Precios? ¿Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE)?, ¿Defensor del Pueblo? Todos son ineficaces. Lo que existe es el «sálvese quien pueda», «la oferta y la demanda», «cómpralo o déjalo».

1
0
Responder
Federico C
Federico C
1 hora hace

Los empresarios y los políticos (que a veces son lo mismo) tienen al mundo entero sumido en la pobreza, ya que ellos lo quieren abarcar TODO (el poder y la riqueza).

1
0
Responder