Investigan cuatro empresas por «colusión» en licitación Inabie

La acción se origina tras una alerta remitida por el propio Inabie y un análisis preliminar de la participación de las empresas, indicó ProCompetencia en una nota. Las empresas Ysabel Gourmet, Guizo y Sabor, D´Angel´s Cooking By Sandez y Crisandez Gourmet, figuran en tres procesos de compra para el Programa de Alimentación Escolar (PAE) realizados entre 2022 y 2023.

USO DE MISMOS AUDITORES Y NOTARIOS

La investigación preliminar de ProCompetencia detectó un patrón de conducta sistemático y atípico a través de los tres procesos, que incluye vínculos societarios entre los oferentes, el uso compartido de los mismos auditores y notarios.

Asimismo, la obtención de documentos clave como pólizas de fianza y permisos sanitarios con numeración consecutiva y en las mismas fechas, lo cual sugiere una posible coordinación para manipular los resultados de los procedimientos.La conducta investigada se tipifica de manera preliminar en el artículo 5 de la Ley 42-08, que prohíbe los acuerdos para coordinar ofertas. Esta es una etapa en la que se profundizará en los hechos y se garantizará plenamente el derecho a la defensa de las empresas investigadas, las cuales se presumen inocentes hasta que una decisión final y firme determine lo contrario.

an/am