Invasión de Rusia a Ucrania

EL AUTOR es Master en Gestión y Políticas Públicas. Reside en Santo Domingo

La historia política ubica a Ucrania como un estado que surgió juntamente con el surgimiento de Rusia y alrededor de la edad media ambos países existían y compartían territorios. Se dice que tanto Rusia como Ucrania tienen raíces comunes en el estado eslavo oriental de Kievan Rus. Es por esto, por lo que el presidente ruso, Vladimir Putin, habla de que rusos y ucranianos son un mismo pueblo. Pero ambos países avanzaron de manera separada durante siglos, en lo que surgieron dos idiomas y dos culturas. Mientras Rusia se convertía en un imperio, Ucrania no había logrado establecer su propio estado.

Parece que ha resurgido la guerra fría, que fue un enfrentamiento político, económico, social, ideológico, militar e informativo iniciado tras finalizar la Segunda Guerra Mundial entre el bloque Occidental (occidental-capitalista) liderado por los Estados Unidos, y el bloque del Este (oriental-comunista) liderado por la Unión Soviética. Ahora Rusia viola el llamado Protocolo de Minsk, alcanzado entre Rusia y Ucrania en 2014, que tiene el objetivo deponer fin al conflicto entre separatistas prorrusos y combatientes ucranianos que estalló ese año en el este de Ucrania. Pero después de que Putin reconociera este lunes como Estados independientes a las regiones rebeldes, los líderes occidentales acusaron al presidente ruso de poner fin a los acuerdos de Minsk.

También vale mencionar lo escrito por Carlos A. Montaner, donde relata: “Con toda solemnidad, ante la atenta mirada de Estados Unidos y el Reino Unido, Rusia y Ucrania firmaron el Acuerdo o Memorándum de Budapest. Allí, todas las partes se comprometían a respetar las fronteras y límites de Ucrania, lo que constituía un reconocimiento de su soberanía sobre todo el territorio en 1994,” no obstante Rusia no respetó ese acuerdo. Tampoco podemos esperar que Estados Unidos y la Unión Europea se quede de brazos cruzados ante tan flagrante violación de los acuerdos entre naciones.

La guerra ruso-ucraniana es un conflicto bélico entre la Federación de Rusia y Ucrania (sin apoyo de la OTAN), que se encuentra actualmente en curso y que se acrecentó tras el tenso período de la crisis ruso-ucraniana de 2021-2022, conflicto que el 24 de febrero de 2022 finalmente desembocó en la invasión rusa de Ucrania de 2022, si bien esta confrontación se ha desarrollado desde 2014 y ha tenido varias etapas entre las que se destacan la adhesión de Crimea a Rusia y la guerra del Donbás que comenzó ese mismo año y que fue uno de los motivos para que Rusia invadiera a Ucrania.1

En 1920 Ucrania se independizó por poco tiempo y pasó a ser parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas URSS, hoy Rusia. En 1991, cuando se disolvió la Unión Soviética (URSS) con M. Gorbachov como presidente, Ucrania se independizó. Ese gran territorio que ocupaba la URSS se dividió en 15 repúblicas independientes. Ucrania es una de ellas, desde julio de 1990, había declarado su independencia. El 1 de diciembre de 1991 se confirma mediante referéndum de sus ciudadanos con un 90% de los votos, el estado independiente de Ucrania.

La guerra actual entre Ucrania y Rusia se inicia por el llamado que le hiciera la región de Donbás, que es parte del territorio ucraniano, que limita con el territorio de Rusia para que apoye su separación de Ucrania. Durante años, Donbass había reclamado el territorio a Ucrania y se habían mantenido en guerra porque querían ser parte de la alianza Donbass-Rusia. Se escenifican grandes combates entre separatistas de esa región y el gobierno de Ucrania, que finalmente lograron que Rusia tomara esa excusa para invadir a su vecino Ucrania.

Tras meses de despliegue de militares a todo lo largo de la frontera entre Rusia y Ucrania, el presidente Putin anunció la operación militar en la región de Donbas y luego la extendió a toda Ucrania. Hay que saber que Ucrania fue una de las tres potencias nucleares más poderosas del mundo, detrás de Estados Unidos y Rusia, pero su arsenal fue desactivado por el Acuerdo en Budapest En 1990, Ucrania decidió renunciar a las armas nucleares que quedaban en su territorio a cambio de seguridad y reconocimiento como país independiente. Todo quedó pactado a través del Memorándum de Budapest, un acuerdo firmado entre el gobierno de Ucrania, Rusia, Reino Unido y Estados Unidos tras el fin de la URSS y prohibido a Ucrania el uso de armas nucleares. Se tenía el temor de que hubiera una desestabilización de su vecino Rusia, sin embargo, hoy podemos ver que quien realiza la agresión y la desestabilización es Rusia contra Ucrania.

Hoy, vemos cómo se está librando una guerra que está destruyendo toda la infraestructura de Ucrania, como son sus áreas residenciales, sus carreteras, sus aeropuertos, sus monumentos; matando a su gente y con las consecuencias impredecibles, que podría desencadenar la tercera guerra mundial y llevar a las naciones a la destrucción de su gente, sus riquezas y acabar con la paz mundial, sabiendo que La Organización del Tratado del Atlántico Norte OTAN, liderada por Estados Unidos, podrían intervenir y desatarse, lo que nadie espera: una guerra nuclear, que pondría en peligro la existencia de la humanidad.

El genio de Vladimir Putin, presidente de Rusia y el bravo de Joe Biden presidente de Estados Unidos, se le pueden soltar los cables de la imprudencia y meter a la humanidad en el camino de un genocidio que no podrá recuperar jamás. Hoy, vemos que se han revivido las luchas ideológicas que prevalecían, entre el grupo socialista-comunista y el grupo de países capitalistas, pero más que esto, se trata de ampliar el poder político y económico, con la conquista de Ucrania como aliado y disfrutar de tantas riquezas que posee esa nación. Sería el objetivo número uno de USA y el objetivo número dos para Rusia, porque el objetivo número uno de Rusia, es geopolítico y seguridad de su territorio, porque no quiere perder un aliado que limita con su frontera y dejar que se instale un enemigo.

El bloqueo económico, político y tecnológico lanzado a Rusia por parte de los países del mundo capitalista, podría llevar la economía rusa a un retroceso sin precedentes y, de una nación que se encaminaba por el camino de la paz y el progreso, está condenando a su gente al dolor, la escasez y la incertidumbre, no mayor que al pueblo ucraniano, pero impactará sobre mayor cantidad de personas, llevándolo a la pobreza y al sufrimiento, por vivir en un país cercado por las grandes potencias.

Pienso que el mayor perdedor en esta guerra será Rusia y Vladimir Putin, no importa que gane o pierda la guerra. La destrucción de un país tan grande como Ucrania, llevará años para recuperarlo y las pérdidas del estado ruso serán mayor aún. Por ahora ha perdido su cliente más importante que es la Unión Europea y el peligro mayor no ha desaparecido para Rusia, pues cuando el día que comiencen a caer bombas en sus poblaciones, entonces sentirá el grave error que ha cometido con la invasión a Ucrania, un pueblo hermano. Entonces,el mundo no será igual.

of-am

¡Comparte esta noticia!

ALMOMENTO.NET publica los artículos de opinión sin hacerles correcciones de redacción. Se reserva el derecho de rechazar los que estén mal redactados, con errores de sintaxis o faltas ortográficas.