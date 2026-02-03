INTRANT reconoce trayectoria de 56 servidores públicos

SANTO DOMINGO.- El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) reconoció a 56 colaboradores, por su trayectoria, vocación de servicio, eficiencia y compromiso con la transparencia.

Entre los reconocidos figuran Cecilia Marilú Luciano Rodríguez, Ana Baldera Sánchez, Raúl Antonio Camilo Recio, Carmen Luisa Núñez, Fior D’Aliza Altagracia Cotorreal Negrín, Ramona Castillo Rodríguez de Serrano, Miguel Matos, Eudis Ortiz, Willy De Los Santos, Miguel Delgado, Martín Chávez, Cándido Cordero Ubri, José Rosario, Glauco Moquete, Concepción Paula Gil, Catalino Gil Hilario, Sheila Rosario Brador, Rachel Peña, Marisol García, Josefina Medrano, María del Carmen Jiménez Disla, José Cruz María, Marino Saldaña, León Paniagua Sánchez, Ligia Maritza Vega Acevedo y Juan Heredia Manzueta.

De igual manera, el reconocimiento se extiende a colaboradores que han demostrado eficiencia, compromiso y transparencia en el ejercicio de sus funciones: Edgar Santana, Wendy Castillo, Belkis Saldaña de León, Joel Museb, Yanilsa Reyes, Carlos Ramón Reynoso, Dominga Manuela Núñez, Rolando William Grateraux, Pamela Colón López, Thanahiris Herrera, Francisco Berroa, Blanca Aquino, Ricardo Valenzuela, Yaneika Valdez, Virginia García, Damaris Pérez Medrano, Anny Lebrón, Fausto Montero, David Núñez, Carlos Natanael Disla, Yelissa Mendoza, María Altagracia Arias Figuereo, Ilka Tanlly Luciano Dume, Julio De La Rosa, Stefany Rosario, Jorge Trinidad, Lisandro Bautista, Joselito Miguel Peña Zapata, Anny Elizabeth José Mieses y Víctor Antonio Ledesma Reyes.

Milton Morrison, director ejecutivo del organismo, explicó que «con este reconocimiento, el INTRANT reafirma su compromiso de valorar y dignificar al servidor público, convencido de que el trabajo responsable, ético y humano fortalece la gestión institucional y contribuye a una movilidad más segura, ordenada y humana para toda la ciudadanía».

«Esta conmemoración sirvió como un espacio para reafirmar que servir a la nación trasciende las funciones administrativas y se convierte en un acto de responsabilidad moral y compromiso con el bienestar colectivo, principios que orientan el trabajo diario de esta institución», señaló.

Destacó que el servicio público implica comprender el impacto real de cada decisión. Señaló que servir va mucho más allá de ocupar un cargo, pues cada acción tomada desde la institución incide directamente en la vida de las personas y en el funcionamiento del país.

“Desde el INTRANT, lo que hacemos impacta el transporte, la movilidad y la seguridad vial de la República Dominicana. Por eso, nuestro compromiso como servidores públicos no se limita a cumplir funciones, sino que representa una responsabilidad con la vida, con el orden y con el bienestar de miles de ciudadanos”, expresó.

Dijo que «este reconocimiento nace tras observar de cerca el trabajo que se realiza en cada área, entendiendo la necesidad de detenerse, valorar y agradecer a quienes han hecho del servicio público una verdadera vocación».

Precisó que «por primera vez, se reconoce tanto a colaboradores con amplias trayectorias como a aquellos que, desde su desempeño diario, han demostrado integridad, eficiencia y transparencia».

«Este esfuerzo institucional se enmarca, además, en los avances alcanzados en materia de gestión pública».

Resaltó que el INTRANT acumula 18 meses consecutivos con la máxima calificación en transparencia, un logro que pocas instituciones del Estado han alcanzado y que refleja el proceso de revitalización y fortalecimiento que vive la entidad.

“Hoy dejamos instaurada esta primera premiación, con la visión de que se mantenga en el tiempo y se convierta en una tradición que honre al servidor público íntegro, comprometido y consciente del impacto de su labor”, puntualizó.