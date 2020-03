Interrogantes valiosas sobre las próximas elecciones

EL AUTOR es historiador y economista. Reside en Santo Domingo.



Sería interesante especular cómo la posposición de las elecciones municipales del 16 de febrero impactará sobre el voto del 15 de marzo en las elecciones extraordinarias municipales, y también sobre las presidenciales y congresuales del 15 de mayo.

Los niveles de abstención en las elecciones municipales usualmente son muy altos, sobre todo en comparación con las presidenciales. En las últimas, por ejemplo, fue de solo 32%. Elecciones municipales donde solo se escogen alcaldes y regidores no las hemos celebrado en mucho tiempo.

Algunos piensan que en pueblos pequeños, dado el interés local por las personalidades, la abstención será baja, pero alta en el Gran Santo Domingo, que incluye al Distrito Nacional, Santo Domingo Norte, Este y Oeste hasta Los Alcarrizos, localidades que suman un 31.5% de los votantes totales del país, pues las vinculaciones locales son más débiles. Pero, para eso el PLD tiene su plataforma.

Pero si ya usted votó en las municipales del 16 de febrero y ese sufragio no contó porque pospusieron las elecciones, ¿votará usted por segunda vez, o no lo hará, temiendo otra postergación, o porque considera que ya cumplió con su obligación cívica al hacerlo la primera vez?

Si para el 15 de marzo la OEA no ha convencido satisfactoriamente a la población sobre quién o quiénes fueron los responsables de que las boletas no salieran completas el 16 de febrero, fuese descuido o fraude, ¿influirá eso sobre el nivel de abstención aumentándolo al pensar la gente que no se dejará engañar una segunda vez?

¿Cómo influirá lo sucedido el 16 de febrero sobre el voto presidencial el 15 de mayo? ¿Culpará la gente al PLD por lo de febrero, siendo el partido en el poder y con recursos para cometer un fraude, temiendo que le iría mal en esas elecciones, o a La Fuerza del Pueblo, pues así justificaba el argumento de Leonel Fernández de que en las primarias con el voto automatizado se cometió fraude y eso hizo que él perdiera y ganara Gonzalo Castillo, o, alternativamente, al Partido Revolucionario Moderno de Luis Abinader?

En la encuesta de enero de Mark Penn-Stagwell, Abinader sacó 43%, Gonzalo Castillo 27% y Leonel Fernández 19%. En la de Gallup, publicada pocos días después, Luis Abinader sacó 42.2%, Gonzalo Castillo 31.4% y Leonel Fernández 15.2%.

Todos estos cacerolazos y manifestaciones en la Plaza de la Bandera y otros lugares del país, ¿reflejan un disgusto de la juventud y la clase media que reducirá los votos del candidato oficial?

En su discurso de febrero del 2019 el presidente Medina, dirigiéndose a los jóvenes, enunció: “Sepan que ustedes son el motivo central de una grandísima parte de nuestros esfuerzos diarios… Casi el 30% del gasto público social se destina a apoyar a los jóvenes”.

La incorporación de la muy popular Margarita Cedeño de Fernández como vicepresidente en la boleta del PLD, ¿compensará la reducción en la popularidad del candidato del gobierno?

En encuestas anteriores la popularidad del presidente Danilo Medina ha estado por encima del 50%, lo que implica que los votantes no lo culpan por la corrupción y el crimen. Medina, Margarita Cedeño de Fernández y David Collado son los únicos políticos con una percepción favorable neta entre más de trece personalidades partidistas.

¿Habrá cambiado eso con los cacerolazos y las manifestaciones de una juventud que aparentemente ahora está preocupada por la política? ¿Votará esa juventud? ¿Se reducirá en marzo y mayo la práctica de ofrecer dinero a cambio del voto? ¿Culparán los votantes por lo que ocurrió el 16 de febrero no a los partidos políticos, sino al gobierno y a los militares?

La proporción de personas que en las encuestas se describen como independientes era ya muy alta, es decir que no simpatizaban o eran miembros de algún partido. ¿Aumentarán los independientes por lo sucedido el 16 de febrero, los cacerolazos y las manifestaciones de la juventud? ¿Piensan los votantes que la JCE hizo bien cuando pospuso las elecciones hasta marzo sin haber investigado a los culpables?

¿Creerán los votantes dominicanos en la opinión de la OEA e IFES sobre lo acontecido en su discurso de febrero y se hará pública esa información antes del 15 de marzo?

JPM

¡Comparte esta noticia!

ALMOMENTO.NET publica los artículos de opinión sin hacerles correcciones de redacción. Se reserva el derecho de rechazar los que estén mal redactados, con errores de sintaxis o faltas ortográficas.