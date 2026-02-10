Interior y Policía desautoriza ultimátum contra haitianos SDE

Faride Raful

SANTO DOMINGO.- La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, desautorizó un ultimátum de la entidad ultranacionalista Antigua Orden Dominicana (AOD) a ciudadanos haitianos residentes en Santo Domingo Este para que en un plazo de 15 días salgan voluntariamente de estr municipio.

La AOD hizo la advertencia indignada porque el pasado 6 de febrero en el sector Los MIna un joven dominicano de 14 años supuestamente fue asesinado por dos haitianos.

Raful aclaró en rueda de prensa que los llamados migratorios los hace la autoridad, la cual está reflejada en el orden jurídico nacional a través de las instituciones.

“Hay un estado de derecho compuesto por tres poderes del Estado. Nadie puede hacer un llamado en contra de absolutamente nada si no es la autoridad a través de los debidos procesos que tiene que agotar”, enfatizó.

Dijo que «la institucionalidad es el único procedimiento que podrá garantizar los derechos de todas las personas residentes en el territorio dominicano».

Añadió que todas las políticas migratorias del Estado están fundamentadas en la Ley General de Migración y que el presidente Luis Abinader ha sido categórico, a través de decretos, en el respeto a los derechos humanos como principio de las políticas que implementa el Gobierno.

